28η Οκτωβρίου: 21 κανονιοβολισμοί από τον Λυκαβηττό και έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη

Στις 6:47 ξεκίνησαν οι 21 κανονιοβολισμοί από τον λόφο του Λυκαβηττού, σημαίνοντας την έναρξη των εορτασμών της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Πρόκειται για αβολίδοτα βλήματα. Ο ήχος των κανονιοβολισμών ήταν πολύ δυνατός.

Τι συμβολίζουν οι κανονιοβολισμοί

Πρόκειται για ένα έθιμο που έχει διατηρηθεί στο πέρασμα των χρόνων. Η επικρατέστερη άποψη είναι πως η συνήθεια αυτή άνηκε στο Βρετανικό Ναυτικό, του οποίου τα πλοία διέθεταν 7 κανόνια, με μέγιστη δυνατότητα τριών βλημάτων ανά κανόνι. Κάθε φορά που έμπαιναν σε φιλικό λιμάνι και κυρίως όταν επέστρεφαν στην πατρίδα τους τα πλοία άδειαζαν τα κανόνια τους με 21 βολές θέλοντας να δείξουν τις ειρηνικές προθέσεις τους.

Το έθιμο μεταπήδησε στην Ελλάδα, γεγονός που αποδίδεται στις στενές σχέσεις του ελληνικού και του βρετανικού ναυτικού. Το έθιμο φαίνεται να έχει τις ρίζες του πίσω στο 1838.

Έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη

Λίγη ώρα αργότερα, στις 8 το πρωί πραγματοποιήθηκε και η επίσημη τελετή έπαρσης της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Όσοι βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας στον Ιερό Βράχο παρακολούθησαν τους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς να υψώνουν στον ιστό τη σημαία και άκουσαν την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.