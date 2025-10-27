Υψώθηκε ξανά η μεγαλύτερη ελληνική σημαία στο Καλπάκι Ιωαννίνων

Υψώθηκε στον ιστορικό τόπο του Καλπακίου Ιωαννίνων η μεγαλύτερη ελληνική σημαία για ακόμη μια χρονιά.

Είναι ο τόπος απ’ όπου ξεκίνησαν οι πρώτες νικηφόρες μάχες των ελληνικών στρατευμάτων απέναντι στους κατακτητές, μετά το περήφανο «Όχι». Έτσι, στο Καλπάκι της Ηπείρου υψώθηκε και φέτος η μεγαλύτερη γαλανόλευκη σημαία.

Σε μια συγκινητική τελετή προς τιμήν των πεσόντων του Έθνους, η έπαρση της σημαίας πραγματοποιήθηκε υπό τους ήχους του Εθνικού Ύμνου, παρουσία κατοίκων και επισκεπτών.

Η εντυπωσιακή σημαία υψώθηκε με τη βοήθεια γερανού που μεταφέρθηκε ειδικά για την εκδήλωση, στον ιστορικό τόπο όπου ξεκίνησε το Έπος του 1940.

Το βίντεο έχει γίνει viral μέσα σε λίγες ώρες συγκεντρώνοντας περισσότερες από 500.000 προβολές.