28η Οκτωβρίου: Συγκίνηση με την έπαρση τεράστιας ελληνικής σημαίας στο λιμάνι της Χίου

Την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου τίμησαν οι πολίτες και εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών της Χίου το μεσημέρι της Δευτέρας υψώνοντας μια τεράστια ελληνική σημαία.

Συγκεκριμένα, η έπαρση έγινε στο λιμάνι της Χίου στις 12:00 σκορπίζοντας ρίγη συγκίνησης. η σημαία που έχει εμβαδό 150 τετραγωνικά μέτρα μεταφέρθηκε στο σημείο από τους σπουδαστές της ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού.

Συνοδεία της φιλαρμονικής της Χίου, οι παρευρισκόμενοι έψαλλαν τον εθνικό ύμνο την ώρα της έπαρσής της.

«Η σημαία μας είναι το σύμβολο του έθνους μας. Με τη σημαία μας και για τη σημαία μας έγιναν όλοι οι αγώνες του έθνους μας για την απελευθέρωση. Τη σημαία τιμούμε και σεβόμαστε όπως της αρμόζει και ευχόμενοι να είμαστε πάντοτε ελεύθεροι και χωρίς να χρειαστεί να την υπερασπιστούμε. Ακόμα κι αν χρειαστεί, όμως, είμαστε βέβαιοι ότι θα την υπερασπιστούμε με τον δέοντα τρόπο», δήλωσε στην ΕΡΤ ο θεολόγος και μουσικός του 3ου Γυμνασίου Χίου, Κωνσταντίνος Γανιάρης.