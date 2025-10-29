Θετικός στον κορονοϊό ο Μητσοτάκης: Με τηλεδιάσκεψη το Υπουργικό - Με μάσκα το απόγευμα στο ΥΕΘΑ

Με κορονοϊό διαγνώστηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με αποτέλεσμα το Υπουργικό Συμβούλιο που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στις 12:00, να γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό το βράδυ της Τρίτης (28/10) ενώ σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές έχει πολύ ελαφρά συμπτώματα και είναι από το πρωί κανονικά στο γραφείο του.

Μάλιστα, το απόγευμα αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» -φορώντας μάσκα- στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς η εκδήλωση γίνεται σε ανοικτό χώρο.

Όσον αφορά το υπουργικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αξιοποιήσει την ευκαιρία, ώστε να επισημάνει την ανάγκη επιτάχυνσης των κυβερνητικών ρυθμών σε μία πολύ κρίσιμη συγκυρία.

Άλλωστε, κυβερνητικές πηγές προϊδεάζουν βάσει και της θεματολογίας του Υπουργικού Συμβουλίου ότι ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στο νέο ΟΠΕΚΕΠΕ και στο νομοσχέδιο, που μεταφέρει τις αρμοδιότητες του στην ΑΑΔΕ, σε πολιτικές, για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, αλλά και στον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου.

Ικανοποίηση στο Μαξίμου για την 28η Οκτωβρίου

Όλα αυτά την ώρα που στην κυβέρνηση υπάρχει ικανοποίηση που οι παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν χωρίς παρατράγουδα.

Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση βρισκόταν τις προηγούμενες ώρες σε επιφυλακή, καθώς υπήρχε η ανησυχία ότι συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις ή και ακραίες ομάδες θα έμπαιναν στον πειρασμό να αξιοποιήσουν τη χθεσινή συγκυρία για να προκαλέσουν αναταραχή και να αμαυρώσουν την εθνική εορτή.

Όπως παραδέχθηκε και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας χθες το βράδυ στο Action24 υπήρξε φόβος για επεισόδια μετά από τα καλέσματα που είχε απευθύνει η κ. Κωνσταντοπούλου αλλά και κάποιοι από τους συγγενείς των θυμάτων.