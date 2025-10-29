Πεντάγωνο: Τα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης παρουσία Μητσοτάκη - Δένδια

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, πραγματοποιούνται αυτή την ώρα τα αποκαλυπτήρια της νέας όψης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Το (ελληνικό) Πεντάγωνο ανακαινίστηκε και αποκτά νέα όψη. Πιο συγκεκριμένα, το κτίριο που στεγάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει πλέον νέα, βιοκλιματική πρόσοψη, που φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρώτσου.

Το «νέο» Πεντάγωνο εντάσσεται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και το έργο της καινούργιας πρόσοψης διαμορφώθηκε έτσι ώστε να είναι αρμονικό με την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης, το γλυπτό του Βαρώτσου, που υπάρχει στον προαύλιο χώρο του ΓΕΕΘΑ.

Ο πρωθυπουργός έφτασε στο χώρο μαζί με τον Νίκο Δένδια, ενώ λίγα λεπτά αργότερα αφίχθη ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Το παρών στην εκδήλωση δίνουν ακόμη οι: Χατζηδάκης, Κυρανάκης, Χρυσοχοΐδης, Πιερρακάκης, Ζαχαράκη, Μαρκόπουλος, Δούκας, Κακλαμάνης, Χαρδαλιάς,Καλαφάτης, Μπουκώρος, Καμμένος, Κεφαλογιάννης, Βορίδης, Γιόγιακας, Νικολακόπουλος, Δερμεντζόπουλος, Ράπτη, Βρούτσης, Μπάρκας, Κώτσηρας, Χαρακόπουλος, Πλεύρης, Σκόνδρα, Μπακογιάννης, Μαρκόπουλος, Αποστολάκης, Χατζηβασιλείου, Μυλωνάκης, Σκρέκας, Θεοδωρικάκος, Παναγιωτόπουλος, Κεραμέως, Μαρινάκης, Γεροβασίλη, Κατσανιώτης, κ.ά.



Δείτε live την τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του ΥΠΕΘΑ:

Η ιστορία του κτιρίου

Στη λεωφόρο Μεσογείων, ανάμεσα στον Χολαργό και το Νέο Ψυχικό, δεσπόζει το ελληνικό Πεντάγωνο, έδρα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το κτιριακό αυτό συγκρότημα αποτελεί το διοικητικό και επιχειρησιακό κέντρο των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.



Η κατασκευή του Πενταγώνου ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επεδίωκε τον εκσυγχρονισμό της στρατιωτικής της διοίκησης. Οι πρώτες εργασίες θεμελίωσης έγιναν γύρω στο 1970, και το κτίριο ολοκληρώθηκε το 1977, οπότε και άρχισε η σταδιακή μεταφορά των υπηρεσιών του Υπουργείου από το κέντρο της Αθήνας στη νέα του έδρα.

Το συγκρότημα, σχεδιασμένο σε σχήμα πενταγώνου, φιλοξενεί πέντε πτέρυγες που συνδέονται με κεντρικό πυρήνα διοίκησης. Κατασκευασμένο κυρίως από οπλισμένο σκυρόδεμα, με έντονα λειτουργικό χαρακτήρα και περιορισμένα ανοίγματα, το κτίριο αντανακλά τη ψυχροπολεμική αρχιτεκτονική αισθητική της εποχής του. Οι υποδομές του περιλαμβάνουν αίθουσες επιχειρήσεων, υπόγειες εγκαταστάσεις και χώρους που εξυπηρετούν κρίσιμες στρατιωτικές λειτουργίες.

Η ιστορία του ελληνικού «Πενταγώνου»: Από την κατασκευή του κτιρίου μέχρι τη νέα βιοκλιματική όψη.





Από τη δεκαετία του ’80 έως σήμερα, το Πεντάγωνο έχει υποστεί διαδοχικές ανακαινίσεις και επεκτάσεις, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες ασφάλειας, ενεργειακής απόδοσης και ψηφιακού εκσυγχρονισμού. Ιδιαίτερα μετά το 2004, έγιναν εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης, ενώ την τελευταία πενταετία βρίσκεται σε εξέλιξη ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναμόρφωσης της όψης του, με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και σύγχρονη αισθητική. Το νέο πρόσωπο του κτιρίου παρουσιάστηκε δημόσια τον Οκτώβριο του 2025, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του ιστορικού συγκροτήματος στη νέα εποχή της αειφορίας και της τεχνολογικής προσαρμογής.

Με σχεδόν πενήντα χρόνια ιστορίας, το Πεντάγωνο συνεχίζει να αποτελεί το σταθερό κέντρο λήψης αποφάσεων για την εθνική ασφάλεια, συνδυάζοντας τη βαρύτητα του παρελθόντος με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.