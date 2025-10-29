Στο Πεντάγωνο (και με ομιλία) ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Εγκαίνια απόψε για τη νέα πρόσοψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας δια χειρός Βαρώτσου - ένα έργο που έρχεται ως συνέχεια της «Κιβωτού Εθνικής Μνήμης» της οποίας τα εγκαίνια τον Μάρτιο ήταν κάτι σαν νεοδημοκρατική μάζωξη βγαλμένη από τα παλιά χωρίς όμως την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πολλά και διάφορα έχουν αλλάξει από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα ως προς τα εσωκομματικά της ΝΔ και αυτό θα αποτυπωθεί και στη σημερινή εκδήλωση.

Γιατί ο Πρωθυπουργός όχι μόνο θα πάει αλλά σκέφτεται να πει και κάποιες κουβέντες στην εκδήλωση, φαντάζομαι για τις Ένοπλες Δυνάμεις και το μεγάλο έργο της μεταρρύθμισης που συντελείται ή κάτι τέτοιο θετικό πάντως για τον Νίκο Δένδια.

Αντώνη Σαμαρά, προφανώς, δεν θα δούμε στην εκδήλωση ενώ για τον Κώστα Καραμανλή που είναι απόλυτα θεσμικός ειδικά όταν πρόκειται για τέτοια θέματα απάντηση δεν υπήρχε μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι λέξεις.

Κάπου στα βουνά της Βορείου Ηπείρου ήταν τις προηγούμενες ημέρες ο κ. Καραμανλής και σήμερα θα γίνει γνωστό εάν θα είναι ή όχι στην εκδήλωση στο Πεντάγωνο.