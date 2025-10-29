Άγνωστος Στρατιώτης: «Ανάσες» στο Μαξίμου, «πόντοι» στον Χρυσοχοΐδη - Στον Δένδια πάει ο Μητσοτάκης

Αίσθημα ικανοποίησης άφησε στο Μέγαρο Μαξίμου η χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις και επεισόδια πραγματοποίηση των παρελάσεων για την εθνική επέτειο του «ΟΧΙ» πρωτίστως στην Αθήνα και δευτερευόντως στις υπόλοιπες πόλεις της επικράτειας.

Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση βρισκόταν τις προηγούμενες ώρες σε επιφυλακή, καθώς υπήρχε η ανησυχία ότι συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις ή και ακραίες ομάδες θα έμπαιναν στον πειρασμό να αξιοποιήσουν τη χθεσινή συγκυρία για να προκαλέσουν αναταραχή και να αμαυρώσουν την εθνική εορτή. Όπως παραδέχθηκε και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας χθες το βράδυ στο Action24 υπήρξε φόβος για επεισόδια μετά από τα καλέσματα που είχε απευθύνει η κ. Κωνσταντοπούλου αλλά και κάποιοι από τους συγγενείς των θυμάτων.

Τελικώς, η μαθητική παρέλαση της Αθήνας πραγματοποιήθηκε χωρίς… παρατράγουδα με την επιτυχημένη διαχείριση να πιστώνεται κατά μείζονα λόγο στην ισχυρή, πλην όμως διακριτική, παρουσία της ΕΛ.ΑΣ μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη και στην ευρύτερη περιοχή της Πλατείας Συντάγματος κάτι που αν μη τι άλλο δίνει «πόντους» στον αρμόδιο υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Ούτως ή άλλως, το επιχειρησιακό σχέδιο των αρχών είχε ως στόχο να διαφυλάξει την ομαλή εξέλιξη της παρέλασης, χωρίς να προκληθεί αχρείαστη ένταση. Ακόμη ένας εξ ίσου σημαντικός στόχος για το Μέγαρο Μαξίμου ήταν και η διαφύλαξη του κυβερνητικού κύρους, καθώς ενδεχόμενα επεισόδια με επίκεντρο το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα έφερναν σε άβολη πολιτικά θέση την κυβέρνηση, η οποία θα εξέπεμπε την εικόνα ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την εφαρμογή αυτών που ψηφίζει.

Σε αυτό το πλαίσιο ο πρωθυπουργός, που παρακολούθησε τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη παρουσία του ΠτΔ, Κωνσταντίνου Τασούλα και του Υπουργού Αμύνης, Νίκου Δένδια με τον οποίο είχε και θερμή χειραψία, διεμήνυσε μεταξύ άλλων ότι το μήνυμα του ΟΧΙ «καλούμαστε εμείς να το μεταλαμπαδεύσουμε στις ευθύνες της δικής μας γενιάς». Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι μολονότι «ζούμε σε ταραγμένους και δύσκολους καιρούς, η στρατιωτική παρέλαση κάνει όλους να αισθανόμαστε ήσυχοι ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πάντα εδώ για να υπερασπιστούν αυτή την ελευθερία για την οποία οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν».

Στην «έδρα» του Δένδια ο Πρωθυπουργός

Σήμερα, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο οποίο αναμένεται να δώσουν το «παρών» πλήθος Υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και εκπροσώπων της αντιπολίτευσης.

Άλλωστε, ο πρωθυπουργός δεν παραλείπει ευκαιρίας δοθείσης να υπογραμμίζει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σήμερα σε μία διαδικασία, ίσως του σημαντικότερου μετασχηματισμού στην ιστορία τους, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις μεγάλες, στις ξεχωριστές προκλήσεις των καιρών. Δεν είναι μυστικό, δε, πως το Μέγαρο Μαξίμου αντιμετωπίζει τόσο το φιλόδοξο εξοπλιστικό πρόγραμμα, όσο και την προσπάθεια ανάταξης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας ως ένα από τα success story της κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας.

Πάντως, η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην… έδρα του Νίκου Δένδια έρχεται λίγα 24ώρα μετά το πινγκ πονγκ ανάμεσα σε Μέγαρο Μαξίμου και Πεντάγωνο με φόντο τις αρμοδιότητες για τον καθαρισμό του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και εκτιμάται πως θα συμβάλλει, ώστε να πέσουν οι τόνοι στο ανήσυχο εσωκομματικό σκηνικό του κυβερνώντος κόμματος.

Νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 12 το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι ο κ. Μητσοτάκης θα αξιοποιήσει την αυριανή ευκαιρία, ώστε να επισημάνει την ανάγκη επιτάχυνσης των κυβερνητικών ρυθμών σε μία πολύ κρίσιμη συγκυρία. Άλλωστε, κυβερνητικές πηγές προϊδεάζουν βάσει και της θεματολογίας του Υπουργικού Συμβουλίου ότι ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στο νέο ΟΠΕΚΕΠΕ και στο νομοσχέδιο, που μεταφέρει τις αρμοδιότητες του στην ΑΑΔΕ, σε πολιτικές, για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, αλλά και στον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου.