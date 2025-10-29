H πρώτη «ήττα» της Ζωής στο πεδίο

Η χθεσινή ήταν μια κρίσιμη ημέρα για την πρωθυπουργική έδρα. Η ορθή αλλά άκαιρη τροπολογία - νόμος πλέον - για τον Άγνωστο Στρατιώτη δοκιμάστηκε στη μαθητική παρέλαση του Συντάγματος και με βεβαιότητα γράφω ότι υπήρξε μεγάλη ανακούφιση στο ΜΜ για το τελικό αποτέλεσμα και για τη γενικότερη εικόνα που υπήρξε πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος της παρέλασης.

Βέβαια, υπάρχουν μπροστά η 17η Νοεμβρίου αλλά και η 6η Δεκεμβρίου οπότε καλό θα είναι οι «γαλάζιοι» να είναι μαζεμένοι στις δηλώσεις τους, όπως μου είπε έμπειρος κομματικός της ΝΔ.

Η διακριτική παρουσία της αστυνομίας - δηλαδή δεν μπήκαν τα ΜΑΤ μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη - και η επιλογή αρκετών γυναικών στον «κλοιό» γύρω από το μνημείο σίγουρα έπαιξαν το ρόλο τους για να κυλήσουν όλα ομαλά. Οπότε επιχειρησιακά ο Χρυσοχοϊδης τα πήγε καλά στη χθεσινή ημέρα.

Σε πολιτικό επίπεδο πάντως, όπως μου ειπώθηκε από την ίδια πηγή, πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική «ήττα» της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο πεδίο. Γιατί μέχρι τώρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στην κυριολεξία αλώνιζε σε οτιδήποτε είχε σχέση με τα Τέμπη.

Η πρώτη εκτίμηση πάντως στο ΜΜ είναι πως ίσως και να δημιουργείται ένα διαφορετικό τοπίο ως προς το θέμα των Τεμπών και την προσπάθεια της κ. Κωνσταντοπούλου να βάλει τη δική της «σφραγίδα» σε οτιδήποτε αφορά την πολιτική ή δικαστική πτυχή της τραγωδίας.