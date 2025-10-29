Άδωνις: «Δείτε βίντεο από το 2017 - Τότε που ο Γλέζος έβαλε τη φρικτή λαϊκίστρια Ζωή στη θέση της»

Ένα περιστατικό από το Δίστομο, πίσω στο 2017, όπου η εξωκοινοβουλευτική - τότε - Ζωή Κωνσταντοπούλου, επιχείρησε να εμποδίσει τον Γερμανό πρέσβη να καταθέσει στεφάνι την ημέρα της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, θυμίζει με βίντεο που ανήρτησε στα social media, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Δεν έχετε το δικαίωμα» ακούγεται να του λέει υπενθυμίζοντας τις γερμανικές αποζημιώσεις. Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους την χειροκροτούν, κάποιοι φωνάζουν «υποκρισία», ο πρέσβης έχει σαστίσει. Τότε, ο Μανώλης Γλέζος επεμβαίνει, παίρνει το στεφάνι που προορίζεται για τον πρέσβη και το δίνει ο ίδιος στα χέρια του. Η κ. Κωνσταντοπούλου υποχωρεί και λίγο αργότερα ο Μανώλης Γλέζος δηλώνει ότι «ποτέ τα παιδιά δεν ευθύνονται για τα εγκλήματα των γονέων τους».

Και ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζει: «Ο σπουδαίος Μανώλης Γλέζος δίδαξε πολιτισμό και έβαλε την φρικτή αυτή λαϊκίστρια στην θέση της».

«Για να θυμούνται οι παλαιότεροι αλλά και να μαθαίνουν οι νεώτεροι, δείτε αυτό το βίντεο από την κατάθεση στεφάνου στο Δίστομο το 2017. Τότε η @ZoeKonstant έως λίγους μήνες πριν τότε ΠτΒ, αλλά πλέον εκτός Βουλής εκείνη την στιγμή, κάνει άλλο ένα από τα γνωστά της show…περίπου όπως προσπάθησε να κάνει και σήμερα αλλά ο κόσμος ευτυχώς της γύρισε την πλάτη. Ο Γερμανός Πρέσβης, όπως γίνεται πάντα εδώ και δεκαετίες, πάει να καταθέσει στεφάνι εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Η κ. Κωνσταντοπούλου τον εμποδίζει υποτίθεται για τις Γερμανικές αποζημιώσεις. Ο Πρέσβης τα χάνει προς στιγμήν, κάποιοι πάνε να την υποστηρίξουν, ο αντιγερμανισμός εκείνη την εποχή είναι στα ύψη, και τότε συμβαίνει το απίθανο, ο αείμνηστος Μανώλης Γλέζος παίρνει από το χέρι τον Πρέσβη του δίνει το στεφάνι και τον χειροκροτεί πρώτος όταν το καταθέτει. Στον Γλέζο δεν μπορεί φυσικά η κυρία να πει τίποτε και σιωπά, ο κόσμος χειροκροτεί και συνέρχεται ενώ ο Γλέζος εξηγεί ότι ποτέ μα ποτέ τα παιδιά δεν ευθύνονται για τα εγκλήματα των γονέων τους όσο φρικτά και αν είναι αυτά….ο σπουδαίος Μανώλης Γλέζος δίδαξε πολιτισμό και έβαλε την φρικτή αυτή λαϊκίστρια στην θέση της».