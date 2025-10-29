«Γαλάζιο άδειασμα» από Γεωργιάδη: «Δεν εκφράζει τη ΝΔ η άποψη που διατύπωσε ο Δρυμιώτης»

«Δεν εκφράζει τη ΝΔ» η άποψη που διατύπωσε ο Ανδρέας Δρυμιώτης, ότι «το να είσαι Aριστερός έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας», υποστήριξε στην Ολομέλεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας, απάντησε σε σχετικό σχόλιο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη, λέγοντας πως ο Ανδρέας Δρυμιώτης δεν είναι κομματικό στέλεχος της ΝΔ. «Είναι όμως Έλληνας πολίτης και μπορεί να έχει ό,τι άποψη θέλει. Δεν εκφράζει τη ΝΔ η άποψη που εξέφρασε», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, βγάζοντας ωστόσο στη σέντρα την Κουμουνδούρου, λέγοντας πως «πάει πολύ, ο ΣΥΡΙΖΑ να κουνάει το χέρι στη μεγάλη παράταξη της ΝΔ όταν εκείνος κέρδισε τις εκλογές το 2015 με το πιο διχαστικό και εμφυλιοπολεμικό σύνθημα «ή εμείς ή αυτοί».

Νωρίτερα, ο Χρήστος Γιαννούλης κάλεσε την κυβέρνηση να πάρει θέση αναφορικώς με τις επίμαχες τηλεοπτικές δηλώσεις του πολιτικού αναλυτή, διερωτώμενος «από πού και ως πού μπορεί στη δημόσια ρητορεία η κάθε γραφική προσωπικότητα να ορίζει ότι ένα κομμάτι των Ελλήνων πολιτών είναι μειωμένης εθνικής ή πατριωτικής συνείδησης;».