Ο Ανδρουλάκης ψάχνει τρόπους για να βγει από το σπιράλ της εσωστρέφειας

Χθες από τη Θεσσαλονίκη όπου παρέστη για τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να πουν τα δικά τους «όχι» στη διαφθορά, την αδικία, την ατιμωρησία, θυμίζοντας ότι ο ελληνικός λαός μεγαλουργεί όταν είναι ενωμένος.

Στην κατάσταση αναβρασμού που βρέθηκε εσχάτως το ΠΑΣΟΚ, κάποια από τα μηνύματα του προέδρου του, θα μπορούσαν να έχουν και εσωτερικούς αποδέκτες.

Για παράδειγμα, η ενότητα, η συνοχή, η εξωστρέφεια, ο τερματισμός της εσωκομματικής διχόνοιας και η τήρηση της κοινής γραμμής απέναντι στον αντίπαλο, τη ΝΔ, αποτελούν ένα κεντρικό ζητούμενο για την Χαριλάου Τρικούπη, που συχνά καταλήγει να κάνει ένα βήμα μπροστά και δύο βήματα πίσω, είτε γι’ αυτό ευθύνεται η στάση των επικριτών του Νίκου Ανδρουλάκη είτε ορισμένες δικές του κακές επιλογές. Το αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις είναι ίδιο: Το ΠΑΣΟΚ εγκλωβίζεται, η ατζέντα που θέλει να προωθήσει αποδυναμώνεται, η ανάκαμψη που επιδιώκει εξανεμίζεται.

Αναζητεί τρόπους για τη «φυγή προς τα εμπρός»

Δεν θα είναι η πρώτη φορά λοιπόν που θα προσπαθήσουν ξανά να βγουν από αυτή τη στενωπό, έστω κι αν το κλίμα βαραίνει για όλους...

Τρόποι εξόδου από την κρίση, δεν υπάρχουν πολλοί. Ένας παραδοσιακός που θα ακολουθήσουν είναι αυτός της παραγωγής πολιτικής και της μεταφοράς της συζήτησης στα θέματα που πιέζουν την κυβέρνηση και ταλαιπωρούν τους πολίτες.

Κορυφαία εξ αυτών τα θέματα καθημερινότητας και ειδικότερα η ακρίβεια, η οποία θα τεθεί επί τάπητος στη σημερινή συνάντηση που θα έχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ (στις 14:00) με εκπροσώπους καταναλωτικών ενώσεων, ενώ στο ίδιο πλαίσιο επανακατατέθηκε η επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. Αντιστοίχως, στην αξιωματική αντιπολίτευση είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν το ασφυκτικό πρέσινγκ προς τη ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θεωρώντας ότι συντηρεί την κυβέρνηση σε κλοιό διαφθοράς, κάτι που επιτείνει την φθορά της στα μάτια της κοινωνίας.

Πάντως, τα εσωκομματικά σε σχέση με το συνέδριο διατηρούνται σε εκκρεμότητα, γεγονός που από τη μια, εμποδίζει τη δημιουργική εκτόνωση της βαλβίδας εντός ΠΑΣΟΚ διατηρώντας τις γκρίνιες και από την άλλη καθυστερεί τις διαδικασίες πολιτικής και οργανωτικής ανασυγκρότησης, που είναι απαραίτητες ενόψει της προσεχούς εκλογικής μάχης.