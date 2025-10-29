Ούτε Καραμανλής, ούτε Σαμαράς στο Πεντάγωνο

«Ώρα Δένδια» απόψε στο Πεντάγωνο με τα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του κτιρίου στη Λεωφόρο Μεσογείων ως συνέχεια του έργου της «Κιβωτού Εθνικής Μνήμης» που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο.

Σε μια εκδήλωση που θύμιζε κάτι σαν νεοδημοκρατικό συνέδριο από την οποία απουσίαζε τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην αποψινή εκδήλωση θα είναι ο πρωθυπουργός που θα μιλήσει φορώντας μάσκα λόγω κορωνοϊου αλλά όχι οι Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς.

Για τον κ. Σαμαρά είδηση δεν υπάρχει εδώ βέβαια. Η απουσία του Κώστα Καραμανλή από την εκδήλωση «κλείδωσε» το πρωί καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός, σύμφωνα με συνεργάτες του, επιστρέφει σήμερα από την Ήπειρο όπου βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες για την 28η Οκτωβρίου.

Τώρα βέβαια οι κακοπροαίρετοι μπορούν (πάλι) να σκεφτούν ότι οι δυο πρώην πρόεδροι της ΝΔ δεν θα ήθελαν να ακούσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλά - κάτι που συνέβη άλλωστε πρόσφατα με την περίπτωση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη και την απουσία του Αντώνη Σαμαρά.



