«Τιμάμε αυτούς που ύψωσαν το όχι και πέταξαν πάνω από τον φόβο»-Συγκινεί ο πιλότος της Ομάδας «Ζευς»

Στιγμές υπερηφάνιας και εθνικής ανάτασης προκάλεσε το συγκινητικό μήνυμα του πιλότου του μαχητικού F-16 «Ζευς» που έκλεισε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την γιορτή της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Με ασκήσεις ακριβείας που κόβουν την ανάσα ο επισμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου, με το μαχητικό F-16 viper της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων, ένας έμπειρος πιλότος μαχητικών με 1.700 ώρες πτήσης στο ενεργητικό του εντυπωσίασε και φέτος όσους παρακολούθησαν τη στρατιωτική παρέλαση.

Η -καθιερωμένη για την Θεσσαλονίκη- εναέρια επίδειξη του μαχητικού αεροσκάφους F-16 «Ζευς» συγκεντρώνει πάντα τα βλέμματα χιλιάδων πολιτών που κατακλύζουν την Νέα Παραλία για να παρακολουθήσουν την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση.

Το μαχητικό παρουσίασε ένα εντυπωσιακό πακέτο εναέριων ελιγμών.

Ο πιλότος του F-16 προκάλεσε ρίγη συγκίνησης με το μήνυμά του: «Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύψωσαν το ΟΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο. Με φτερά πίστης και τιμής συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της πατρίδας. Χρόνια πολλά Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας απάντησε: «Η Ελλάδα σας παρακολουθεί με θαυμασμό και υπερηφάνεια. Συνεχίζετε οι Ένοπλε Δυνάμεις μας να κάνετε αυτό που ξέρετε, να προστατεύετε την ακεραιότητα της χώρας σε στεριά, θάλασσα και ουρανό, εμπνευσμένοι από τους ηρωικούς πολεμιστές του ’40.»

Αυτός είναι ο Γιώργος Σωτηρίου

Ο σμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου είναι Ιπτάμενος επίδειξης της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ». Εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2006, ενώ το 2012, τοποθετήθηκε στην 115ΠΜ/ΜΕΑΕ σε αεροσκάφη F-16 Block52+.

Ο σμηναγός Γιώργος Σωτηρίου πιλότος του F-16 από την ομάδα επιδείξεων «Ζευς» της Πολεμικής Αεροπορίας / Φωτ.: Eurokinissi