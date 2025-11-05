Γιατί θα πετάξουν μαχητικά πάνω από την Αττική

Σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου και περίπου 12:15 - 13:15, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί διέλευση σχηματισμού αεροσκαφών στην Αττική, στο πλαίσιο δοκιμαστικών για τον εορτασμό του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Ο φετινός εορτασμός περιλαμβάνει πλήθος εκδηλώσεων και δράσεων. Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ):

Τετάρτη 5 έως και Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

– Μετασταθμεύσεις αεροσκαφών για εμπλουτισμό των στατικών εκθέσεων των μονάδων



– Στατικές και φωτογραφικές εκθέσεις στις μονάδες



– Εκδηλώσεις αεραθλητικών σωματείων και αερομοντελισμού σε αεροπορικές βάσεις



– Εκπαιδευτικές επισκέψεις από Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας



– Φιλοξενία μαθητών ακριτικών περιοχών στις εκδηλώσεις εορτασμού

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

– Εκδήλωση στην 112 Πτέρυγα Μάχης με θέμα την Κοινωνική Προσφορά της Πολεμικής Αεροπορίας



– Διελεύσεις σχηματισμού αεροσκαφών άνωθεν μεγάλων πόλεων, ακριτικών πόλεων και νησιών

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

– Πτήσεις απόστρατων αξιωματικών, εν ενεργεία αξιωματικών ετέρων ειδικοτήτων και διαπιστευμένων στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας δημοσιογράφων, στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στην αεροπορική βάση Τανάγρας

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

– Πτήσεις μαθητών Β’ τάξης Λυκείου στη Σχολή Ικάρων, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

• 09:00: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας



• 11:00: Επίσημος εορτασμός – δοξολογία στη Σχολή Ικάρων, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας



• 13:00 – 20:00 Open Day στη Σχολή Ικάρων με τις ακόλουθες δράσεις:



– Ανάπτυξη εξομοιωτών πτήσεων αεροσκαφών F-16 και F-35 καθώς και συσκευών εικονικής πραγματικότητας (VR)



– Έκθεση και διαγωνισμός φωτογραφίας



– Έκθεση και εργαστήριο αερομοντελισμού



– Προβολή ταινίας «Top Gun – Maverick»



– Αγώνας ποδοσφαίρου ανάμεσα στη Σχολή Ικάρων και τους Παλαίμαχους ΑΕΚ



– Αγώνας καλαθοσφαίρισης ανάμεσα στη Σχολή Ικάρων και τους Παλαίμαχους Διεθνείς Καλαθοσφαιριστές



– Παιδικές αθλητικές δραστηριότητες από διακεκριμένους Ολυμπιονίκες



– Επίδειξη με συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drone Show)



– Συναυλία με τη συμμετοχή γνωστών ερμηνευτών και της Μουσικής της Πολεμικής Αεροπορίας



– Food & Drink Spots (δωρεάν διάθεση)



Όσοι ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Open Day μπορούν να ακολουθήσουν τον αντίστοιχο ηλεκτρονικό σύνδεσμο.



Επιπλέον, οι αεροπορικές βάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας θα είναι επισκέψιμες για το κοινό, στις 5, 6, 7 και 9 Νοεμβρίου από 09:00 έως 17:00 ενώ στις 8 Νοεμβρίου από 13:00 έως 17:00.

Πρόγραμμα αεροπορικών επιδείξεων

Αεροπορικές επιδείξεις της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στις 12:00, στο Παλιό Λιμάνι στα Χανιά και στην Παραλία Καβάλας, για την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στις 12:00 στην Παραλία Ηρακλείου και στην Παραλία Αλεξανδρούπολης και για το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στις



12:00 στην 110 Πτέρυγα Μάχης στην αεροπορική βάση Λάρισας.



Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στις 14:00, στην παραλία Καλαμάτας έχει προγραμματιστεί αεροπορική επίδειξη των Ομάδων Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» και T-6A «Δαίδαλος».

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στις 12:00, στη μαρίνα Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου, θα γίνει αεροπορική επίδειξη με τη συμμετοχή αεροσκάφους F-35 της USAFE, αεροσκαφών Rafale της 332 Μοίρας της 114 Πτέρυγας Μάχης, ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς», ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος», αεροσκάφους Supermarine Spitfire MJ755 σε σχηματισμό με το αεροσκάφος T-6 HARVARD, αεροσκαφών των εταιριών «SkyExpress» και «Aegean Airlines».



Την ίδια ημέρα και ώρα στην παραλία του Βόλου, έχει προγραμματιστεί αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» ενώ στις 13:00 στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης στην Τρίπολη θα λάβει χώρα αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος».



Σημειώνεται ότι οι επιδείξεις, κατά περίπτωση, ενδέχεται να αλλάξουν ώρα πραγματοποίησης ή να ματαιωθούν λόγω καιρικών συνθηκών.