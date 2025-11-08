Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από την αεροπορική επίδειξη του DEMO TEAM «ΖΕΥΣ» στην 110 Π.Μ.

Μετά τον επίσημο εορτασμό της Πολεμικής Αεροπορίας και του Προστάτη της, Αρχαγγέλου Μιχαήλ πραγματοποιήθηκε η αεροπορική επίδειξη του DEMO TEAM «ΖΕΥΣ», στην 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα.





Στην 110 Πτέρυγα Μάχης συγκεντρώθηκαν πολίτες όλων των ηλικιών, παρά τον βροχερό καιρό, ώστε να θαυμάσουν τους εντυπωσιακούς ελιγμούς του αεροσκάφους, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και τα βίντεο του larissanet.





Συνάμα, η επίσκεψη αποτέλεσε και μια καλή ευκαιρία για περιήγηση στην στατική έκθεση που λειτουργεί στο πλαίσιο του εορτασμού.

larissanet.gr. / Θανάσης Καλιακούδας

larissanet.gr. / Θανάσης Καλιακούδας

larissanet.gr. / Θανάσης Καλιακούδας

larissanet.gr. / Θανάσης Καλιακούδας

larissanet.gr. / Θανάσης Καλιακούδας