Προαναγγελία Δένδια για αγορά νέων αεροσκαφών - Στόχος τα 200 μαχητικά υψηλών δυνατοτήτων

Η Ελλάδα προχωρά στην αγορά νέων μεταγωγικών αεροσκαφών, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας από την 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον προστάτη της αεροπορίας Αρχάγγελο Μιχαήλ.

Όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής άμυνας στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων περιλαμβάνεται και η αγορά νέων μεταγωγικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας σημειώνοντας πως πλέον τα μεταγωγικά αεροσκάφη έχουν φθάσει στα 12 από ένα που ήταν πριν χρόνια ενώ τα Super Puma είναι επτά.



«Μπορούμε πλέον να στηρίζουμε την παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων και έξω από τα στενά γεωγραφικά μας σύνορα όπου μας καλούν τα συμφέροντά μας και οι αρχές του ανθρωπισμού».

Ο κ. Δένδιας τόνισε πως όλα πρόκειται για τα κεφάλαια της «Ατζέντας 2030» που όταν ολοκληρωθεί η χώρα θα έχει «200 σύγχρονες μαχητικές πλατφόρμες πολλαπλάσιας ισχύος από όσα συστήματα έχει τώρα και η οποία θα συνδιάζεται με τα αντιαεροπορικά συστήματα και τα μη επανδρωμένα».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επανέλαβε ότι αυτές οι εξελιγμένες Ένοπλες Δυνάμεις εκτός από ισχυρές θα πρέπει να είναι κοινωνικά ευαίσθητες και δίπλα στον πολίτη σε κάθε δοκιμασία.

«Η πολιτεία οφείλει τη στήριξη στον έλληνα πολίτη και βέβαια στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας» είπε ο Νίκος Δένδιας.