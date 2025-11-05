Γιατί οι ΗΠΑ «ψηφίζουν» Ελλάδα στην ενέργεια απέναντι στα «τουρκικά τετελεσμένα»

Η σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι δεδομένη, δεν προέκυψε το 2025 αλλά καλλιεργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, είναι η απάντηση της Αθήνας στον εκνευρισμό που επιδεικνύει η Άγκυρα με αφορμή τη Σύνοδο για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC) που θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας στις 6-7 Νοεμβρίου, με παρόντες τέσσερις υπουργούς της κυβέρνησης Τραμπ.

Υπό το φως των παγκόσμιων εξελίξεων, η ελληνική εξωτερική πολιτική συνδέει άρρηκτα την ενεργειακή πολιτική με την εθνική ασφάλεια με στόχο να προωθηθεί ο κομβικός ρόλος της χώρας τόσο στις πολιτικές όσο και στις οικονομικές/ενεργειακές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, τόνισε κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, κάνοντας ειδική αναφορά στην «πύκνωση των επισκέψεων αμερικανών αξιωματούχων» το τελευταίο διάστημα στη χώρα.

Άλλωστε, η ενεργειακή πολιτική κυριάρχησε και στη συνάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, με την Αθήνα να εκτιμά πως πλέον στην Ουάσιγκτον έχει εδραιωθεί η πεποίθηση ότι η χώρα μας αποτελεί έναν αξιόπιστο σύμμαχο, και τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ -σύμφωνα με πληροφορίες- να εκφράζει τη βούλησή της να εργαστεί ώστε η Ελλάδα να εδραιωθεί ως ενεργειακός κόμβος, κάτι το οποίο αναμένεται να αναδειχθεί και κατά τις διμερείς επαφές που θα έχει ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με τον αμερικανό υφυπουργό Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, Michael Rigas, την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου, στην Αθήνα.

Συμμαχίες απέναντι στα τουρκικά «τετελεσμένα»

Υπό τον φόβο ότι ένας νέος ενεργειακός χάρτης μεταξύ των ΗΠΑ και των πιστών συμμάχων έχει αρχίσει να σχεδιάζεται στην περιοχή, η Άγκυρα επιχειρεί να διαμορφώσει τετελεσμένα, αμφισβητώντας κυριαρχικά δικαιώματα και επηρεάζοντας ενεργειακά έργα. Στον αντίποδα, η Αθήνα επενδύει σε στρατηγικές συμμαχίες με χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, το Ισραήλ, η Κύπρος και η Αίγυπτος, προκειμένου να ενισχύσει το ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ανατολική Μεσόγειος, όπου η χώρα διεκδικεί ρόλο πύλης ενέργειας προς την Ευρώπη. Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου, τα πλωτά τερματικά LNG, τα υπό εξερεύνηση κοιτάσματα σε Ιόνιο και Κρήτη με την παρουσία της αμερικανικής Chevron, αλλά και οι διεθνείς διασυνδέσεις όπως οι «ηλεκτρικές γραμμές» με Κύπρο, Ισραήλ και Αίγυπτο, αποτελούν όχι μόνο οικονομική ευκαιρία, αλλά και μέσο ενίσχυσης της γεωπολιτικής επιρροής της Ελλάδας στην περιοχή, σε μία περίοδο που οι σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας παραμένουν εύθραυστες.

Οι εγκαταστάσεις στην Ρεβυθούσα/Eurokinissi

Αλεξανδρούπολη - Ρεβυθούσα

Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η Αλεξανδρούπολη και ο «Κάθετος Διάδρομος». Το λιμάνι αλλά και ο πλωτός σταθμός επαναεριοποίησης LNG (FSRU) που αναπτύσσεται εκεί, αποτελούν έργα υψηλής γεωστρατηγικής αξίας. Η Ουάσιγκτον στηρίζει ενεργά τη μετατροπή της πόλης σε κόμβο υγροποιημένου φυσικού αερίου, από τον οποίο μπορούν να τροφοδοτηθούν ενεργειακά Βουλγαρία, Ρουμανία και ενδεχομένως η Μολδαβία και η Ουκρανία, την ώρα που οι Βρυξέλλες στοχεύουν να διακόψουν πλήρως τις ρωσικές εισαγωγές έως το 2027. Μάλιστα, μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με τα ενεργειακά ζητήματα να βρίσκονται στην ατζέντα του προέδρου της Ουκρανίας.

Το δεύτερο κρίσιμο σημείο είναι η Ρεβυθούσα, η οποία ήδη αναβαθμίστηκε ώστε να δέχεται μεγαλύτερες ποσότητες LNG, μέρος των οποίων προέρχεται από αμερικανικές εταιρείες. Πλέον, με την αυξανόμενη χρήση υγροποιημένου αερίου στην Ευρώπη, η Ρεβυθούσα λειτουργεί ως βασικός σταθμός αποθήκευσης και επαναεριοποίησης, εξασφαλίζοντας επάρκεια σε περιόδους κρίσης.