Έρχεται στην Αθήνα ο Ζελένσκι

Δεύτερη επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας - την οποία σταθερά η Ελλάδα στηρίζει από την πρώτη στιγμή της ρωσικής επίθεσης - θα έρθει στην Ελλάδα μέσα στον Νοέμβριο σε ημερομηνία που ακόμη δεν έχει «κλειδώσει».

Τον Αύγουστο του 2023 ο Ζελένσκι είχε φτάσει στην Αθήνα υπό άκρα μυστικότητα για λόγους ασφαλείας και στη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό υπεγράφη η κοινή δήλωση των δυο χωρών για την ευρωατλαντική ενσωμάτωση της Ουκρανίας.