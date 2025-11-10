Ρωσικές επιθέσεις άφησαν εκατομμύρια Ουκρανούς χωρίς ρεύμα - Η στιγμή που «σκοτεινιάζει» ο Ζελένσκι

Πολύωρες διακοπές ρεύματος αναγκάζονται να υποστούν εκατομμύρια άνθρωποι στην Ουκρανία έπειτα από ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δήλωσαν οι Αρχές. «Αυτή τη στιγμή, στις περισσότερες περιοχές, συνεργεία επιδιόρθωσης, προμηθευτές ενέργειας και δημοτικές υπηρεσίες εργάζονται νυχθημερόν -οι πάντες εμπλέκονται», ανέφερε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μήνυμα μέσω βίντεο. «Η αποκατάσταση συνεχίζεται και, παρότι η κατάσταση είναι δύσκολη, χιλιάδες άνθρωποι εργάζονται προκειμένου να σταθεροποιήσουν το σύστημα και να επιδιορθώσουν τις ζημιές», τόνισε.

Χαρακτηριστικό της δύσκολης κατάστασης είναι ότι σε πρόσφατη συνέντευξη του Ουκρανού προέδρου με δημοσιογράφο του Guardian, υπήρξε διακοπή ρεύματος. Το ρεύμα επανήλθε μετά από λίγο στο Προεδρικό Μέγαρο με την ενεργοποίηση της εφεδρικής γεννήτριας.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο βίντεο (από το 03:40 και μετά):

«Η Μόσχα θέλει να προκαλέσει άλλο ένα κύμα μαζικών εκτοπισμών»

Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το μετρό επανέλαβε τη λειτουργία του σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, το πρωί, έπειτα από διήμερη διακοπή λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση. Αυτή η περιοχή όπως και εκείνη της Πολτάβα, αμφότερες στα ανατολικά, επλήγησαν ιδιαίτερα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.



Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους το βράδυ του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου, θέτοντας στο στόχαστρο όχι μόνο ενεργειακά εργοστάσια, αλλά και υποσταθμούς, γραμμές μεταφοράς και άλλα τμήματα του ηλεκτρικού δικτύου.



Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε πως η Μόσχα αποσκοπεί να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω τη χώρα βυθίζοντας το ανατολικό τμήμα στο σκοτάδι και το κρύο, καθιστώντας τόσο δύσκολη τη ζωή των κατοίκων ώστε να πυροδοτήσει άλλο ένα κύμα μαζικών εκτοπισμών.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε περισσότερα πλήγματα drones στη διάρκεια της νύχτας. Ρωσικές δυνάμεις ανέπτυξαν επίσης υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal, ανέφερε το Κίεβο. Στο μεταξύ, ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν τέσσερα ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας κοντά στην πόλη Τουαπσέ της Μαύρης Θάλασσας, όπως ανέφερε η τοπική ομάδα εργασίας.

Η Τουαπσέ είναι μια στρατηγική ρωσική τοποθεσία για την εξαγωγή καυσίμων. Σύμφωνα με βιομηχανικές πηγές και δεδομένα εντοπισμού πλοίων, το λιμάνι ανέστειλε τις εξαγωγές καυσίμων, ενώ το τοπικό διυλιστήριο πετρελαίου σταμάτησε την επεξεργασία αργού έπειτα από επιθέσεις ουκρανικών drones στις υποδομές του στις 2 Νοεμβρίου.



Ένα από τα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας πυροδοτήθηκε και εξερράγη σήμερα κοντά στην ακτή, σύμφωνα με την τοπική ομάδα εργασίας. Ανέφερε πως τα ωστικά κύματα κατέστρεψαν διώροφο κτήριο, καθώς και έναν χώρο στάθμευσης και υπόστεγο φύλαξης σκαφών. Δεν υπήρξαν απώλειες. Εξάλλου, οι ρωσικοί σιδηρόδρομοι ανέφεραν ότι παρατείνουν τους περιορισμούς στις παραδόσεις φορτίου προς το Τουαπσέ μέχρι τις 13 Νοεμβρίου.