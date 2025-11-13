Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στην Αθήνα ο Ζελένσκι - Θα συναντηθεί με Μητσοτάκη και Τασούλα

Επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας θα πραγματοποίησει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή 16 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όπως επίσης και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά την πάγια τακτική του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι λεπτομέρειες για την επίσκεψή του δεν επιβεβαιώνονται για λόγους ασφαλείας, κάτι που αναμένεται να γίνει λίγες ώρες πριν την άφιξή του στη χώρα μας.

H επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου είχε ανακοινωθεί πριν από λίγες ημέρες, αν και η ημερομηνία της άφιξής του δεν είχε γνωστοποιηθεί επισήμως,

Η τελευταία επίσκεψη του Ζελένσκι στη χώρα μας ήταν τον Αύγουστο του 2023. Τότε ο Ουκρανός πρόεδρος είχε φτάσει στην Αθήνα υπό άκρα μυστικότητα για λόγους ασφαλείας και στη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό υπεγράφη η κοινή δήλωση των δυο χωρών για την ευρωατλαντική ενσωμάτωση της Ουκρανίας.