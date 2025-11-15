Το μήνυμα Ζελένσκι ενόψει της επίσκεψης του στην Ελλάδα - Ενθουσιασμός για την επικείμενη συμφωνία

Επισφράγιση της συμφωνίας της Ουκρανίας με την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας προανήγγειλε σήμερα, Σάββατο 15 Νοεμβρίου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται στην Αθήνα όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Σε βίντεο που ανάρτησε το Σάββατο στο YouTube, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποιεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συμφωνία με την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της Ουκρανίας σε φυσικό αέριο τόσο για τον φετινό χειμώνα όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

«Συνάπτουμε επίσης μία συμφωνία με την Ελλάδα για την ενέργεια, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τις επιλογές για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ουκρανία, τόσο για αυτόν τον χειμώνα όσο και στρατηγικά μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Ζελένσκι, επισημαίνοντας ότι οι συνεργασίες με ευρωπαϊκές χώρες «από τη Νορβηγία μέχρι την Ελλάδα», ενισχύουν τις εγγυήσεις για την ενεργειακή ασφάλεια του ουκρανικού κράτους. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους εταίρους για τη στήριξή τους.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσφατη συμφωνία της κοινοπραξίας Aktor – ΔΕΠΑ Εμπορίας για την προμήθεια αμερικανικού LNG, σε συνδυασμό με τη χρήση του σταθμού LNG της Ρεβυθούσας ως πύλης εισόδου, τοποθετούν τη χώρα μας ως γεωστρατηγικό σημείο κλειδί για την ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης.

Το LNG που εισάγεται στην Ελλάδα θα διανέμεται μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, αγωγού που συνδέει την Ελλάδα με Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, αλλά και την Ουκρανία, συμβάλλοντας στην απεξάρτηση της περιοχής από ρωσικές πηγές ενέργειας.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρώπη αναζήτησε εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού φυσικού αερίου, και η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή αυτής της μετάβασης. Οι εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη Ρεβυθούσα και κυρίως το νέο FSRU στην Αλεξανδρούπολη αποτελούν κρίσιμα έργα που ενισχύουν τη δυναμικότητα εισαγωγών LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.

Αυτή τη συμφωνία, λοιπόν, έρχεται να επισφραγίσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος αναμένεται στην Αθήνα το μεσημέρι της Κυριακής. Αρχικά, θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα και έπειτα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αργότερα αναμένεται να επισκεφθεί τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου στην Ελλάδα, μετά το ταξίδι του το καλοκαίρι του 2023. Τότε είχε συναντηθεί με την τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται ότι το ταξίδι αυτό είχε προαναγγελθεί εδώ και αρκετές ημέρες και πραγματοποιείται σε μία περίοδο αρκετά δύσκολη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τα στρατεύματα της Μόσχας να πιέζουν για να καταλάβουν περιοχές και πόλεις-κλειδιά στο Ντονέτσκ.

Ψηλά στην ατζέντα αναμένεται να βρεθεί η αναβάθμιση της συνεργασίας των δύο χωρών, κυρίως στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας και σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται πηγές στο γραφείο του Ουκρανού Προέδρου, δεν αποκλείουν να υπάρξει συμφωνία στον τομέα της ενέργειας.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα

Την απαγόρευση συγκεντρώσεων την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας τη Φιλοθέη και το Χαλάνδρι ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, λόγω της επίσκεψης του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι με αποφάσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αθηνών και Βορειοανατολικής Αττικής, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων την Κυριακή 16-11-2025 από ώρα 06:00′ έως και την ώρα 22:00′ με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στην Αθήνα, στις κάτωθι περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Δήμος Αθηναίων

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλ. Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις εν λόγω περιοχές».