Ουκρανία: Παραιτήθηκαν δυο υπουργοί μετά το σκάνδαλο με τις μίζες - Ζελένσκι: «Θα λογοδοτήσετε»

Την παραίτησή τους υπέβαλαν η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Σβιτλάνα Χριντσούκ και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκέρμαν Γκαλουστσένκο, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, ύστερα από αίτημα του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για την εμπλοκή και άλλων υπουργών της Ουκρανίας για σκάνδαλο με μίζες στον ενεργειακό τομέα.

Η υπόθεση διαφθοράς αφορά τον προκάτοχό της, Γκαλουστσένκο, και τον Τιμούρ Μίντιχ, στενό συνεργάτη του Ζελένσκι, ο οποίος έφυγε από την Ουκρανία λίγο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο.

Αν και η Χριντσούκ αρνήθηκε οποιαδήποτε παρανομία στις επαγγελματικές της δραστηριότητες, σε μήνυμα που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής ευχαρίστησε τον Ζελένσκι και την κυβέρνηση για την εμπιστοσύνη που της έδειξαν.

Παράλληλα, η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, επιβεβαίωσε ότι υπέβαλε επίσημα στο κοινοβούλιο πρόταση για την παύση τόσο της υπουργού Ενέργειας όσο και του υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το αίτημα που έκανε το πρωί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θα λογοδοτήσετε»

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε σχολιάσει το οικονομικό σκάνδαλο που αποκάλυψαν οι Αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς, ζητώντας την απομάκρυνση των δύο υπουργών από τα καθήκοντά τους μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

«Αυτό είναι, πάνω απ’ όλα, ζήτημα εμπιστοσύνης. Εάν υπάρχουν κατηγορίες, πρέπει να δοθούν απαντήσεις», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι ζήτησε από την πρωθυπουργό να εξασφαλίσει τις επιστολές παραίτησης των δύο υπουργών, προκειμένου να μην παραμείνουν σε θέσεις επιρροής όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα. Αναφερόμενος στα σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης που αντιμετωπίζει η Ουκρανία λόγω των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων, υπογράμμισε «Είναι απολύτως αφύσικο να υπάρχουν ακόμη φαινόμενα διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα, τη στιγμή που η χώρα δίνει μάχη για την επιβίωσή της».

Σε συνοδευτικό βίντεο, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι στηρίζει πλήρως το έργο των Αρχών καταπολέμησης της διαφθοράς. Σε ξεχωριστή ανάρτηση στα αγγλικά, ο Ζελένσκι έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα «Η υπονόμευση του κράτους σημαίνει ότι θα λογοδοτήσετε. Η παραβίαση του νόμου σημαίνει ότι θα λογοδοτήσετε. Πρέπει να διασφαλιστεί απόλυτη ακεραιότητα στον ενεργειακό τομέα και σε όλες τις διαδικασίες. Υποστηρίζω – και η πρωθυπουργός επίσης – κάθε έρευνα που διεξάγεται από τις αρμόδιες αρχές. Αυτή είναι μια σαφής και σταθερή θέση για όλους».

Τα έντονα σχόλιά του αναμένεται να παρακολουθούνται στενά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αξιολογεί την πρόοδο της Ουκρανίας στην πορεία ένταξής της.

