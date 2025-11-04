Ανοίγει η πόρτα της ΕΕ στην Ουκρανία - Μοναδική «σκιά» η διαφθορά

Η Ουκρανία έχει επαρκώς προχωρήσει στον δρόμο της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε οι διαπραγματεύσεις να μπορούν να περάσουν σε νέα φάση.



«Η διαδικασία διεύρυνσης προχωρά πλέον ταχύτερα σε σχέση με τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια», διαπιστώνει η Κομισιόν σε έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου και αφορά την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ΕΕ και τις δέκα υποψήφιες για ένταξη χώρες.



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η έκθεση της Κομισιόν δείχνει ότι το Κίεβο «προχωρά με αποφασιστικότητα» προς την ένταξη στην Ένωση. «Αναμένουμε την αποφασιστική δράση της ΕΕ για να ξεπεραστούν τα τεχνητά εμπόδια για μία ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ.



Η διαδικασία της διεύρυνσης έχει επιταχυνθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022. Πολλές χώρες, ανάμεσά τους η Ουκρανία και η Μολδαβία, ανακηρύχθηκαν επισήμως υποψήφιες για ένταξη χώρες την επόμενη χρονιά, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες επαναλήφθηκαν.



Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία και τη Μολδαβία, η έκθεση διαπιστώνει ότι έδειξαν ξεκάθαρα την προσήλωσή τους στην ένταξη στην Ένωση. Εξάλλου, οι Μολδαβοί ψηφοφόροι επιβεβαίωσαν την προσήλωση τους αυτή κατά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Μάχη με τη διαφθορά

Μοναδική «σκιά», σύμφωνα με την Κομισιόν, ο αγώνας κατά της διαφθοράς στην Ουκρανία. «Οι πρόσφατες αρνητικές τάσεις, κυρίως η αυξημένη πίεση επί των υπηρεσιών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και επί της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να αντιστραφεί με αποφασιστικό τρόπο», αναφέρεται στην έκθεση.



Η έκθεση αναφέρεται σε νόμο που έθετε υπό κυβερνητική εποπτεία τους ανεξάρτητους οργανισμούς για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ο οποίος προκάλεσε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στην Ουκρανία, την οργή των Βρυξελλών και τελικά ανακλήθηκε.



Το γεγονός αυτό δεν έθεσε εν αμφιβόλω τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων που το Κίεβο θέλει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2028.



Οι Βρυξέλλες υποστηρίζουν τον «φιλόδοξο» αυτό στόχο, αλλά ζητούν «επιτάχυνση του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων», ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον σεβασμό του κράτους δικαίου. «Το μήνυμα της Κομισιόν είναι σαφές: η Ουκρανία είναι έτοιμη να προχωρήσει» στην επόμενη φάση, δήλωσε από την πλευρά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.



Αυτή η «επόμενη φάση» μεταφράζεται στο άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στις διαπραγματεύσεις και αυτό πρέπει να γίνει με ομόφωνη απόφαση των 27. Άρα, πρέπει να πεισθεί η Ουγγαρία να δώσει την έγκρισή της, την ώρα που η Βουδαπέστη, πιστή σύμμαχος της Μόσχας, είναι αντίθετη με την ένταξη της Ουκρανίας.



Το ουγγρικό βέτο εμποδίζει και την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας για τη Μολδαβία η οποία διαπραγματεύεται μαζί με την Ουκρανία με τις Βρυξέλλες.

Οι συστάσεις για τις άλλες χώρες

Οι διαπραγματεύσεις με τη Γεωργία βρίσκονται σε νεκρό σημείο, αλλά για διαφορετικό λόγο. Το φιλορωσικό κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία στο Τμπιλίσι αποφάσισε να γυρίσει την πλάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διέκοψε ντε φάκτο τις διαπραγματεύσεις.



Στον αντίποδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει στην έκθεση την πρόοδο που έχει σημειώσει το Μαυροβούνιο. «Είναι η πλέον προχωρημένη χώρα στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ», δήλωσε η Ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Το Μαυροβούνιο, η Αλβανία, η Ουκρανία και η Μολδαβία ξεχωρίζουν. Προχώρησαν περισσότερο στις μεταρρυθμίσεις κατά τον περασμένο χρόνο», πρόσθεσε.

Για άλλες χώρες των Βαλκανίων, το αποτέλεσμα είναι λιγότερο θετικό. Στη Βοσνία, η πολιτική κρίση στη Σερβική Δημοκρατία «υπονόμευσε την πρόοδο για την ένταξη στην ΕΕ», σύμφωνα με την έκθεση.



Και στη Σερβία, «οι μεταρρυθμίσεις καθυστέρησαν σημαντικά», διαπιστώνει η Κομισιόν εκφράζοντας δυσαρέσκεια για την υιοθέτηση αντιευρωπαϊκής ρητορικής από πολλούς Σέρβους πολιτικούς αξιωματούχους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ