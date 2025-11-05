Η Ατζελίνα Τζολί στην Ουκρανία: Η αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Χερσώνα

Η χολιγουντιανή σταρ Αντζελίνα Τζολί θεωρείται βετεράνος του ακτιβισμού. Οι επισκέψεις της σε «δύσκολες» περιοχές όπως στην Αφρική και την Ασία έχουν μείνει στην ιστορία. Κάπως έτσι όμως επιβεβαιώνει την φήμη της ως ακτιβίστρια αλλά και τον παλαιό της τίτλο ως πρέσβειρας του ΟΗΕ. Η Αντζελίνα Τζολί επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά την Ουκρανία και μάλιστα μια ανάσα από την πρώτη γραμμή, στη Χερσώνα, της νότιας Ουκρανίας.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός επισκέφθηκε ιατρικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων ένα μαιευτήριο και ένα παιδιατρικό νοσοκομείο σε μια πόλη που βρέθηκε υπό ρωσικό έλεγχο για πολλούς μήνες το 2022.

Ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Βίταλι Μπογκντάνοφ, δημοσίευσε στο Facebook φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται η Αντζελίνα Τζολί να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο με ουκρανικά διακριτικά.

Angelina Jolie arrived in Ukraine as part of a humanitarian aid program and visited the frontline city of Kherson. The actress has already been to several medical facilities in the region. pic.twitter.com/rkpGnCsJQ5 — KyivPost (@KyivPost) November 5, 2025

Η επίσκεψη φαίνεται να είχε και απρόοπτα.

Σε κάποιο σημείο ελέγχου οι Αρχές βρήκαν ότι ένας από τους σωματοφύλακες της Τζολί δεν είχε στρατευτεί και αμέσως τον οδήγησαν προς το στρατολογικό γραφείο. Χρειάστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, να παρέμβει η ίδια για να δοθεί τέλος στο περιστατικό.

Ούτε η ηθοποιός ούτε η ουκρανική κυβέρνηση είχαν αναφερθεί στην επίσκεψη.

Angelina Jolie receives a commemorative "Kherson" coin as a gift in an actual city of Kherson, Ukraine.



I just want to remind everyone abroad about Russia’s “human safari” in Kherson - they hunt civilians with drones. It’s one of the most dangerous places in Ukraine, and one… pic.twitter.com/UO7TEBK9Pc — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 5, 2025

Η χολιγουντιανή σταρ, που υπήρξε απεσταλμένη του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες από το 2012 ως το 2022, είχε επισκεφθεί την Ουκρανία λίγους μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής και είχε συναντηθεί με εκτοπισμένους στο Λβιβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας.