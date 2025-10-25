Πόλεμος στην Ουκρανία: Κοντά στη λύση ΗΠΑ-Ρωσία - «Σημαντικό που ο Ζελένσκι αναγνωρίζει τις γραμμές»

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, δήλωσε την Παρασκευή 24/10 ότι πιστεύει πως η Ουάσιγκτον και η Μόσχα δεν απέχουν πολύ από διπλωματική λύση για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος σε μερικούς μήνες θα κλείσει τέσσερα χρόνια.

«Πιστεύω ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ και η Ουκρανία στην πραγματικότητα βρίσκονται αρκετά κοντά σε διπλωματική λύση. Ήταν σημαντική κίνηση του προέδρου (της Ουκρανίας Βολοντίμιρ) Ζελένσκι το ότι αναγνώρισε πλέον ότι το ζήτημα είναι οι γραμμές των μετώπων», είπε ο κ. Ντμίτριεφ, στην Ουάσιγκτον για επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους, στον δημοσιογράφο Τζέικ Τάπερ του CNN.

«Ξέρετε, η προηγούμενη θέση του ήταν πως η Ρωσία πρέπει να φύγει (από την ουκρανική επικράτεια) εντελώς, επομένως (...) νομίζω πως είμαστε αρκετά κοντά σε διπλωματική λύση που μπορεί να κλειστεί», πρόσθεσε.

Ακόμη, είπε πως η προβλεπόμενη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Πούτιν στη Βουδαπέστη δεν ακυρώθηκε, αλλά αναβλήθηκε, αναμένει πως θα γίνει σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Παρά την εξέλιξη αυτή και την ανακοίνωση νέων αμερικανικών κυρώσεων, ο κ. Ντμίτριεφ διαβεβαίωσε πως ο διάλογος της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα συνεχίζεται.

Ντιμιτρίεφ: Κανένα αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία οι κυρώσεις

Παράλληλα δήλωσε ότι δεν αναμένει οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε ρωσικούς πετρελαϊκούς ομίλους θα πλήξουν ιδιαίτερα την οικονομία της χώρας του.

Ο κ. Ντμίτριεφ εκφράστηκε σε εκπομπή του Fox News μετά την άφιξή του στην Ουάσιγκτον για επαφές με αμερικανούς αξιωματούχους.

«Δεν πιστεύουμε ότι οι κυρώσεις αυτές θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία, διότι οι τιμές του πετρελαίου σε διεθνές επίπεδο θα αυξηθούν και η Ρωσία απλά θα πουλάει μικρότερες ποσότητες αργού αλλά σε υψηλότερες τιμές», εξήγησε ο απεσταλμένος.

2 νεκροί από βομβαρδισμούς στο Κίεβο

Ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σήμερα στην Ουκρανία προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό αρκετών άλλων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στο Ντνιπροπετρόφσκ, ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης δήλωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά άλλοι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με πυραύλους και drones.

«Εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Διαμερίσματα και κτίρια, ένα βοηθητικό κτίσμα, ένα κατάστημα και ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές», δήλωσε ο Βλαντισλάβ Χαϊβανένκο μέσω Telegram.

Η Μόσχα στοχοθέτησε επίσης την πρωτεύουσα Κίεβο με νυχτερινές επιθέσεις, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και κατοικίες σε διάφορες συνοικίες και τον τραυματισμό τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων.

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Η πόλη υφίσταται βαλλιστική επίθεση. Μείνετε στα καταφύγια!», ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, αναφερόμενος σε «οκτώ τραυματίες» από τους οποίους τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Μεγάλες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις συνοικίες Ντεσνιάνσκι και Νταρνίτσκι, χωρίς να υποστούν ζημιές κατοικίες, διευκρίνισε ο ίδιος.

«Η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός επιτίθεται στην πόλη με πυραύλους», ανέφερε από την πλευρά του ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο.