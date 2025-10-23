«Απασφάλισε» ο Μεντβέντεφ για τις κυρώσεις του Τραμπ: «Πράξη πολέμου κατά της Ρωσίας»

Σφοδρή κριτική άσκησε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ προς τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας αφού οι εξαγγελίες για συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται πως κατέληξαν σε ακόμα ένα... ναυάγιο.

Συγκεκριμένα, ο άλλοτε πρόεδρος της χώρας υπογράμμισε πως η Ουάσινγκτον «πάει γυρεύοντας». Χαρακτηριστικά σημείωσε «οι ΗΠΑ είναι ο εχθρός μας, και ο φλύαρος 'ειρηνοποιός' τους έχει αρχίσει τώρα πλήρως να πηγαίνει γυρεύοντας με τη Ρωσία» ενώ έγραψε στην ανάρτησή του την Πέμπτη (23/10) πως «οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι μια πράξη πολέμου εναντίον της Ρωσίας. Και τώρα ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με την παλαβή Ευρώπη»

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντμίτρι Μεντβέντεφ:

«Ακύρωση της συνόδου κορυφής της Βουδαπέστης από τον Τραμπ.

Νέες κυρώσεις κατά της χώρας μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τι άλλο; Νέα όπλα, εκτός από τα διαβόητα Tomahawk;

Αν κάποιος από τους πολυάριθμους σχολιαστές είχε ακόμα αυταπάτες, ιδού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο αντίπαλός μας, και ο φλύαρος "ειρηνοποιός" τους έχει πλέον ξεκινήσει πλήρως το πολεμικό μονοπάτι εναντίον της Ρωσίας. Ναι, δεν πολεμά πάντα ενεργά στο πλευρό του Κιέβου του Μπαντέρα, αλλά αυτή είναι η σύγκρουσή του τώρα, όχι του γερασμένου Μπάιντεν! Θα πουν, φυσικά, ότι δεν μπορούσε παρά να πιεστεί στο Κογκρέσο, κ.λπ. Αυτό δεν αλλάζει το κύριο σημείο: οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι μια πράξη πολέμου κατά της Ρωσίας. Και τώρα ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με την τρελή Ευρώπη.

Αλλά υπάρχει ένα σαφές θετικό σε αυτή την τελευταία κίνηση του εκκρεμούς Τραμπ: μπορεί να χτυπήσει κάθε είδους όπλα ενάντια στις κρυψώνες του Μπαντέρα χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις περιττές διαπραγματεύσεις. Και να πετύχει τη νίκη ακριβώς εκεί που είναι δυνατόν. Στο έδαφος, όχι πίσω από ένα γραφείο. Καταστρέφοντας εχθρούς, χωρίς να κάνει άνευ νοήματος "συμφωνίες"».

«Ήρθε η ώρα για κυρώσεις» λέει ο Τραμπ

Την οργή του πρώην προέδρου της Ρωσίας προκάλεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Τετάρτης (22/10) όταν και ανακοίνωσε την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησής του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνοντας πως «απλώς δεν του φάνηκε σωστό».

Ωστόσο, ο Αμερικανός δεν στάθηκε όμως εκεί καθώς έκανε γνωστό ότι «ήρθε η ώρα» για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μετά την απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών να τιμωρήσει τις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ, έχουμε καλές συζητήσεις, όμως κατόπιν δεν πάνε πουθενά», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ στο Οβάλ Γραφείο.

Η συγκεκριμένη απόφαση του Τραμπ σηματοδοτεί επανεκκίνηση της αμερικανορωσικής έντασης, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις γεωπολιτικές πιέσεις προς Κίνα και Ευρώπη.

Ειδικότερα, οι εν λόγω κυρώσεις αφορούν τους ενεργειακούς κολοσσούς Rosneft και Lukoil, με την Ουάσιγκτον να κατηγορεί τη Μόσχα για «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης σε μια ειρηνευτική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία».

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ τόνισε ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να «αναλάβουν περαιτέρω δράση αν χρειαστεί», καλώντας τους συμμάχους να ευθυγραμμιστούν με την αμερικανική απόφαση. «Οι δύο εταιρείες χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου», ανέφερε χαρακτηριστικά.