BBC: Γιατί η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη μετατράπηκε σε φιάσκο

Λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι σχεδίαζε να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν «σε περίπου δύο εβδομάδες» στη Βουδαπέστη, η πολυαναμενόμενη σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας φαίνεται πως έχει μπει «στον πάγο» επ’ αόριστον, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Ειδικότερα, σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε επαφές «απλώς για λόγους εντυπώσεων».

«Δεν θέλω να έχω μια άσκοπη συνάντηση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Δεν θέλω να χάνω χρόνο, οπότε θα δω τι θα συμβεί».

Παράλληλα, ακυρώθηκε και η προκαταρκτική συνάντηση που θα είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις για «πάγωμα» του διαλόγου.

Από τη Γάζα στην Ουκρανία – Οι διπλωματικές μεταπτώσεις

Όπως αναφέρει το BBC, οι προσπάθειες του Τραμπ να επιτύχει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία αναζωπυρώθηκαν μετά τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, που ωστόσο παραμένει εύθραυστη.

Μετά την επίτευξη της συμφωνίας, ο Τραμπ φέρεται να είπε στον επικεφαλής διαπραγματευτή του, Στιβ Γουίτκοφ: «Πρέπει να τακτοποιήσουμε το θέμα με τη Ρωσία».

Ωστόσο, το BBC επισημαίνει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, που μπαίνει πλέον στο τέταρτο έτος του, είναι πολύ πιο σύνθετος και δύσκολος στη διαχείριση.

Φωτ.: BBC

Η εμπειρία της Γάζας και η «χαμένη» επιρροή

Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ, το κλειδί για τη συμφωνία στη Γάζα ήταν η αιφνιδιαστική επίθεση του Ισραήλ στους διαπραγματευτές της Χαμάς στο Κατάρ, μια κίνηση που εξόργισε τους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ αλλά έδωσε στον Τραμπ διαπραγματευτικό πλεονέκτημα έναντι του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η προσωπική επιρροή του Τραμπ στο Ισραήλ, η μεταφορά της πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ, η αλλαγή στάσης για τους ισραηλινούς οικισμούς και η στήριξη στην εκστρατεία κατά του Ιράν ενίσχυσαν τη διπλωματική του δύναμη στη Μέση Ανατολή.

Αντίθετα, στο ουκρανικό μέτωπο, η επιρροή του φαίνεται περιορισμένη.

Εννέα μήνες προσπαθειών χωρίς αποτέλεσμα

Οι προσπάθειες του Τραμπ τους τελευταίους εννέα μήνες να ασκήσει πίεση τόσο στον Πούτιν όσο και στον Ζελένσκι δεν απέδωσαν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με νέες κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας και με παράδοση όπλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία, αλλά αναγνώρισε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να διαταράξει την παγκόσμια οικονομία και να κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση.

Παράλληλα, επέπληξε δημοσίως τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διακόπτοντας προσωρινά την ανταλλαγή πληροφοριών και τις αποστολές όπλων, για να υποχωρήσει αργότερα, ύστερα από πιέσεις των Ευρωπαίων συμμάχων.

Η νέα μεταστροφή του Τραμπ

Το BBC υπογραμμίζει ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να θεωρεί τον εαυτό του «διαπραγματευτή που μπορεί να τερματίσει πολέμους», ωστόσο οι συναντήσεις του με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι δεν έχουν φέρει απτά αποτελέσματα.

Κατά το ρεπορτάζ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εκμεταλλεύεται την επιθυμία του Τραμπ για συμφωνία, χρησιμοποιώντας τη ρητορική των προσωπικών διαπραγματεύσεων ως εργαλείο επιρροής.

Ενδεικτικά, τον Ιούλιο, η Μόσχα συμφώνησε να συμμετάσχει σε σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, τη στιγμή που ο Τραμπ προετοιμαζόταν να υπογράψει νομοσχέδιο κυρώσεων, το οποίο τελικά «πάγωσε».

Οι Tomahawk που δεν δόθηκαν ποτέ

Την περασμένη εβδομάδα, μετά από φήμες ότι ο Λευκός Οίκος σκόπευε να στείλει πυραύλους Tomahawk και αντιαεροπορικά Patriot στην Ουκρανία, ο Πούτιν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ.

Ακολούθησε η ανακοίνωση της συνόδου στη Βουδαπέστη, η οποία όμως όλα δείχνουν πως δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η επόμενη μέρα έφερε μια τεταμένη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, χωρίς συμφωνία. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι «δεν ξεγελάστηκε» από τον Πούτιν, ενώ ο Ζελένσκι τόνισε πως «όταν η Ουκρανία έδειξε λιγότερη ευελιξία, η Ρωσία απομακρύνθηκε από τη διπλωματία».

Μέσα σε λίγες ημέρες, ο Τραμπ πέρασε από την ιδέα αποστολής πυραύλων στην Ουκρανία στο να προτείνει κατάπαυση του πυρός, με τα στρατεύματα να παραμένουν στις τρέχουσες θέσεις τους, πρόταση που η Ρωσία απέρριψε.

Η παραδοχή του Τραμπ

Το BBC υπενθυμίζει ότι κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ο Τραμπ είχε δηλώσει πως θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο «μέσα σε 24 ώρες».

Πλέον, παραδέχεται ότι η επίλυση του ζητήματος είναι πιο δύσκολη απ’ όσο πίστευε, αναγνωρίζοντας -σπάνια για τα δεδομένα του- τα όρια της προεδρικής του ισχύος.

«Η ειρήνη δεν είναι εύκολη όταν καμία πλευρά δεν θέλει ή δεν μπορεί να σταματήσει να πολεμά», καταλήγει το BBC.