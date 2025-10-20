Απίστευτη δήλωση Τραμπ: «Δεν νομίζω ότι η Ουκρανία θα κερδίσει τον πόλεμο»

Την εκ νέου στροφή του υπέρ του αφηγήματος του Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο της Ουκρανίας, επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες Κυριακή (19/10) ζήτησε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προχωρήσει σε εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη στο μέτωπο.

Φωτό: Reuters

Σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο, σήμερα Δευτέρα (20/10) στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανίζι, ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν πιστεύει πως η Ουκρανία θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτά τα ενδεχόμενα.

«Περίπου 5.000 με 7.000 στρατιώτες χάνονται κάθε εβδομάδα. Είναι λουτρό αίματος», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για την Ουκρανία. Ανέφερε δε ότι «εμάς δεν μας επηρεάζει, ίσα ίσα το NATO μας πληρώνει για τον αμυντικό εξοπλισμό».

«Μπορεί να κερδίσουν ακόμη τον πόλεμο. Δεν νομίζω ότι θα τον κερδίσουν, αλλά μπορεί ακόμη τον κερδίσουν», υπογράμμισε ο Αμερικανος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος είναι ένα παράξενο πράγμα και μπορεί να συμβεί οτιδήποτε.

«Ο Πούτιν και ο Ζελένσκι μισούν ο ένας τον άλλον και αυτό το κάνει λίγο δύσκολο», είπε, για το ενδεχόμενο να επιτευχθεί ειρήνη.

Φωτό: Reuters

Σημειώνεται ότι Τραμπ και Αλμπανίζι υπέγραψαν συμφωνία για την εκμετάλλευση των σπάνιων γαιών στην Αυστραλία.

«Η Χαμάς θα εξαλειφθεί αν δεν συμμορφωθεί»

Αναφερόμενος στην «εύθραυστη εκεχειρία» μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στην Μέση Ανατολή, ο Τραμπ τόνισε ότι η Χαμάς θα «εξαλειφθεί» εάν δεν τηρήσει τη συμφωνία. «Πολλές χώρες έχουν υπογράψει αυτή τη συμφωνία, 59 χώρες. Συνεπώς θα το τακτοποιήσουμε. Μπορώ να πω στον Νετανιάχου, πήγαινε και τακτοποίησέ το».

«Η Χαμάς είναι βίαιη, δεν έχουν πλέον την στήριξη του Ιράν», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, «παραβιάζουν τη συμφωνία, είναι το μόνο σίγουρο», ωστόσο «θα τους δώσουμε μια ευκαιρία».

«155% δασμούς στην Κίνα αν δεν συμφωνήσουμε μέχρι 1η Νοεμβρίου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ακόμα ότι θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Κίνας Σι Τζινιπίνγκ στη Νότια Κορέα.

Με ορίζοντα μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για τους δασμούς, ο Τραμπ είπε: «Θα δούμε τι θα γίνει. Θα πρέπει να είναι μια δίκαιη συμφωνία».

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «αν δεν συμφωνήσουμε έως την 1η Νοεμβρίου, η Κίνα θα πληρώσει 155% σε δασμούς».

«Η Κίνα μας σέβεται νομίζω όσων αφορά τους δασμούς. Πληρώνουν πολλά για δασμούς», ανέφερε.