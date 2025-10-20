Ανάλυση Le Monde: Η απελπιστική αστάθεια του Ντόναλντ Τραμπ στο ουκρανικό

Πώς να μην προσυπογράψει κάποιος στην ευχή του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία; Η επιδίωξη είναι ομόθυμη για το Νο1 ζητούμενο στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. «Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ωστόσο, τώρα είναι η στιγμή για να σταματήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος τις παλινωδίες και να υιοθετήσει μια ξεκάθαρη γραμμή», αναφέρει η γαλλική Le Monde σε ανάλυσή της για την στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η περασμένη εβδομάδα μας έδειξε για ακόμη μία φορά την αναποφασιστικότητά του. Μετά το απόλυτο μηδέν που άφησε πίσω της η συνάντηση κορυφής στο ΄Ανκορατζ της Αλάσκα τον περασμένο Αύγουστο-στη διάρκεια της οποίας παρά την στάση σεβασμού του προς τον Πούτιν δεν έλαβε απολύτως κανένα αντάλλαγμα- ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε στις 13 Οκτωβρίου να στείλει στο Κίεβο πυραύλους Τόμαχοκ εάν η Ρωσία δεν αποφασίσει να σταματήσει την επιθετικότητά της. Φάνηκε αποφασισμένος να δημιουργήσει μια σχέση ισχύος απέναντι σε έναν πρόεδρο που καταλαβαίνει μόνο αυτή τη γλώσσα».

Τρεις μέρες κράτησε η αποφασιστικότητά του

«Η αποφασιστικότητά του κράτησε μόλις τρεις μέρες, μέχρι τις 16 Οκτωβρίου όταν σε μια μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, ο συνομιλητής του πήρε ξεκάθαρα πάλι το πάνω χέρι. Ο Πούτιν έφθασε να υποσχεθεί την προοπτική μιας νέας συνάντησης στην Ουγγαρία όπου υπολογίζει πως θα έχει την στήριξη του Βίκτορ ΄Ορμπαν. Το αποτέλεσμα; Υποδεχόμενος την επομένη τον Ουκρανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε όπισθεν ολοταχώς στο ζήτημα της προμήθειας των Τόμαχοκ επικαλούμενος ανεπάρκεια των αμερικανικών αποθεμάτων.

Ισχυρίστηκε, δε, πως θέλει να αποφύγει μία «κλιμάκωση» την ώρα που ο Πούτιν δεν είχε την ίδια επιφύλαξη να σφυροκοπά τις πόλεις και τις υποδομές της Ουκρανίας σα να μην υπάρχει αύριο, τις εβδομάδες που ακολούθησαν την συνάντηση κορυφής στην Αλάσκα. Με την ανάρτησή του «Είναι ώρα να σταματήσουν οι σκοτωμοί και να βρεθεί τώρα μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ», ο Τραμπ ζητά τώρα παύση των εχθροπραξιών στις τωρινές θέσεις στα μέτωπα του πολέμου αναγκασμένος για ακόμη μία φορά να τηρήσει ίσες αποστάσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, τοποθετώντας στο ίδιο βήμα τον επιτιθέμενο με τον αμυνόμενο».

Η αδυναμία του Τραμπ στην υπηρεσία της Ρωσίας

Η ανάλυση συμπεραίνει: «Γνωρίζουμε όλοι πού οδήγησε αυτή η στάση τον Τραμπ εδώ και περισσότερο από οκτώ μήνες: σε μια αδυναμία που γίνεται αδιάκοπα αντικείμενο εκμετάλλευσης από την Ρωσία. Ο Ζελένσκι, που έγινε δεκτός στον Λευκό Οίκο σε μία ατμόσφαιρα λιγότερο εχθρική από την τελευταία του επίσκεψη τον περασμένο Φεβρουάριο, υπενθύμισε μια βεβαιότητα: «Εμείς θέλουμε την ειρήνη, ο Πούτιν όχι, γι΄αυτό πρέπει ν΄ αυξήσουμε την πίεσή μας». Ο Τραμπ, όμως, εξακολουθεί να αντιστέκεται, απόδειξη η υπαναχώρηση στο ζήτημα των Τόμαχοκ, η αποστολή των οποίων θα επέτρεπε πλήγματα στις εγκαταστάσεις των drones της Ρωσίας που πέφτουν βροχή στην Ουκρανία ενώ θα συνιστούσε ξεκάθαρο μήνυμα για την ανεπιφύλακτη δέσμευση των ΗΠΑ στο πλευρό του Κιέβου».

Γράμμα κενό περιεχομένου οι απειλές για κυρώσεις

Γράμμα κενό περιεχομένου χαρακτηρίζει τις απειλές Τραμπ για κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας η ανάλυση: «Η εικόνα συμπληρώνεται από τις απειλές Τραμπ για κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας οι οποίες εξακολουθούν και παραμένουν γράμμα κενό περιεχομένου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει σταματήσει να τις κραδαίνει από την ημέρα της επιστροφής του στο Λευκό Οίκο χωρίς ποτέ να συνοδεύονται από απτό αποτέλεσμα. Στην διάρκεια της θυελλώδους συνάντησής τους στο Οβάλ Γραφείο τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Αμερικανός Πρόεδρος επέπληξε τον Ουκρανό ομόλογό του λέγοντάς του πως «δεν έχει στα χέρια του τα χαρτιά για να παίξει». Ο τρόπος που παίζει τα δικά του χαρτιά στην παρτίδα ο Τραμπ, πάντως, είναι απελπιστικός», καταλήγει.

Επιμέλεια Βασιλική Κουκίου