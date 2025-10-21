«Βόμβα» από CNN: Στον «πάγο» η προετοιμασία της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη

Οι ελπίδες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μια άμεση συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, φαίνεται να «παγώνουν», καθώς – σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN – η προπαρασκευαστική συνάντηση των δύο πλευρών αναβλήθηκε επ’ αόριστον.

Η αναβολή της συνάντησης Ρούμπιο – Λαβρόφ

Όπως μετέδωσαν πηγές που έχουν γνώση των διπλωματικών διεργασιών, η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί μεταξύ του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου ομολόγου του Σεργκέι Λαβρόφ δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά αυτή την εβδομάδα.

Δεν έχει διευκρινιστεί επισήμως ο λόγος της αναβολής, ωστόσο σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές διατηρούν αποκλίνουσες θέσεις σχετικά με τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα τερματισμού της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Τι είχε προηγηθεί

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά το τηλεφώνημα Τραμπ – Πούτιν την περασμένη Πέμπτη, κατά το οποίο οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να ξεκινήσει σειρά επαφών υψηλού επιπέδου.

«Η αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών θα ηγηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με άλλα στελέχη», είχε γράψει ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, ανακοινώνοντας την επικείμενη έναρξη διαλόγου με τη Μόσχα.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε το CNN, τα σχέδια ανεστάλησαν προσωρινά, αφήνοντας αβέβαιο το πότε – ή αν – θα πραγματοποιηθεί η πολυαναμενόμενη συνάντηση κορυφής στη Βουδαπέστη.

Διαφορετικές προσδοκίες

Ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα, κατά την οποία συζήτησαν «τα επόμενα βήματα» για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων ανάμεσα στους δύο προέδρους.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Αμερικανός υπουργός τόνισε τη σημασία μιας βιώσιμης ειρηνευτικής λύσης που θα συνάδει με το όραμα του προέδρου Τραμπ για τερματισμό του πολέμου.

Το Κρεμλίνο, από την πλευρά του, έκανε λόγο για «εποικοδομητική συζήτηση» σχετικά με τα επόμενα βήματα εφαρμογής των συμφωνιών.

Πηγή της αμερικανικής διπλωματίας, ωστόσο, ανέφερε στο CNN πως η ρωσική στάση παραμένει αμετακίνητη και «δεν έχει προχωρήσει αρκετά πέρα από τις μαξιμαλιστικές της θέσεις».

Τι αναμένεται

Όπως σημειώνει το δίκτυο, ο Μάρκο Ρούμπιο δεν πρόκειται προς το παρόν να εισηγηθεί την πραγματοποίηση της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν την επόμενη εβδομάδα, ενώ οι δύο ΥΠΕΞ ενδέχεται να συνομιλήσουν ξανά τις επόμενες ημέρες.

Η πιθανότητα η συνάντηση κορυφής να πραγματοποιηθεί εντός του μήνα στη Βουδαπέστη παραμένει ανοικτή, αλλά αβέβαιη, εν μέσω έντονων γεωπολιτικών διαβουλεύσεων και εσωτερικών αντιδράσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.