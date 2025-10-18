Διπλωματικό θρίλερ για τη συνάντηση Τραμπ, Πούτιν – Πώς το «Ιπτάμενο Κρεμλίνο» θα φτάσει Βουδαπέστη

Η κρίσιμη σύνοδος κορυφής Πούτιν – Τραμπ στη Βουδαπέστη, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Ωστόσο, πριν φτάσει στην Ουγγαρία, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα χρειαστεί να ξεπεράσει μια σειρά διπλωματικών και τεχνικών εμποδίων, κυρίως λόγω των διεθνών κυρώσεων και των περιορισμών στις μετακινήσεις του.

Είναι χαρακτηριστικό πως όταν ο Πούτιν ταξίδεψε στην Αλάσκα τον Αύγουστο, για τη σύνοδο στο Άνκορατζ, οι ΗΠΑ είχαν χορηγήσει ειδική άδεια στο προεδρικό του αεροσκάφος, το Ilyushin Il-96, γνωστό και ως «Ιπτάμενο Κρεμλίνο», ένα υπερσύγχρονο αεροπλάνο με τέσσερις κινητήρες και εξελιγμένα αμυντικά συστήματα.

Ωστόσο, από τον Φεβρουάριο του 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει γενική απαγόρευση υπερπτήσης σε όλα τα ρωσικά αεροσκάφη. Επιπλέον, έχει «παγώσει» τα περιουσιακά στοιχεία του ίδιου του Πούτιν και του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος κατηγορείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και παράνομη μεταφορά Ουκρανών παιδιών.

Παρόλα αυτά, η Ουγγαρία –που βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από το ΔΠΔ και διατηρεί στενές σχέσεις με τη Μόσχα– εμφανίζεται πρόθυμη να διευθετήσει κάθε εμπόδιο.

«Φυσικά θα διασφαλίσουμε ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα μπορέσει να εισέλθει στη χώρα, να πραγματοποιήσει επιτυχημένες συνομιλίες και να επιστρέψει ασφαλώς στη Ρωσία», δήλωσε ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επιβεβαίωσε ότι η προετοιμασία βρίσκεται σε εξέλιξη, τονίζοντας πως «υπάρχει η βούληση και των δύο προέδρων να πραγματοποιηθεί η συνάντηση».

Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Κομισιόν δήλωσε ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο, εφόσον η συνάντηση «προωθεί μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία». Όπως υπενθυμίζει, δεν υπάρχει ταξιδιωτική απαγόρευση για τον Ρώσο πρόεδρο, παρά μόνο δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, τα κράτη – μέλη έχουν τη δυνατότητα να χορηγήσουν παρεκκλίσεις κατά περίπτωση, αν αυτό κριθεί αναγκαίο για λόγους διεθνούς ασφάλειας ή διπλωματίας.

Ποια διαδρομή θα ακολουθήσει ο Πούτιν και το σενάριο της... Ελλάδας

Το κύριο ζήτημα αφορά το πώς θα μεταβεί ο Πούτιν από τη Μόσχα στη Βουδαπέστη, καθώς ο ρωσικός εναέριος στόλος παραμένει αποκλεισμένος από τον εναέριο χώρο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Όπως αναφέρει άρθρο του BBC, η πιο σύντομη διαδρομή θα περνούσε από τη Μαύρη Θάλασσα και την Τουρκία, μέσω Βουλγαρίας και Σερβίας ή Ρουμανίας. Ωστόσο, οι δύο τελευταίες χώρες είναι κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ, και η Ρουμανία μάλιστα φιλοξενεί την μεγαλύτερη βάση της Συμμαχίας στην Ευρώπη, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επίσημη έγκρισή τους.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανίτα Χίπερ διευκρίνισε ότι «οι παρεκκλίσεις πρέπει να εγκρίνονται μεμονωμένα από κάθε κράτος – μέλος».

Εναλλακτικά, ο Πούτιν θα μπορούσε να επιλέξει μια περισσότερο ασφαλή και μακρύτερη διαδρομή, η οποία μας… αφορά. Ειδικότερα, ο Ρώσος πρόεδρος θα μπορούσε να πάει Βουδαπέστη μέσω Τουρκίας, νότιας Ελλάδας, Μαυροβουνίου και Σερβίας, ένα σενάριο που εξετάζει η Μόσχα καθώς οι περισσότερες χώρες (όχι η Ελλάδα) είτε δεν συμμετέχουν στην ΕΕ είτε διατηρούν πιο ουδέτερη στάση έναντι της Μόσχας.

Putin’s detour: 5,000 km flight to meet Trump in Hungary



Airlive has outlined a possible flight route for Putin’s trip to Hungary to meet Trump.



With most of Europe’s airspace closed, the route may pass over Turkey, Montenegro or Bosnia, and Serbia, skirting the Black Sea — an… pic.twitter.com/NbLQRm5YcL — NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2025

Ο ρόλος Όρμπαν και η «γεωπολιτική ισορροπία»

Η Βουδαπέστη, αν και δύσκολος προορισμός από τεχνική άποψη, εξυπηρετεί πολιτικά τόσο τον Πούτιν όσο και τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις με τη Μόσχα και ταυτόχρονα επιδιώκει στενή συνεργασία με τον Τραμπ.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της πιθανής συνόδου, ο Όρμπαν τηλεφώνησε στον Πούτιν, δηλώνοντας στη σελίδα του στο Facebook: «Οι προετοιμασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη!»