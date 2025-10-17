Κομισιόν: Διάκειται θετικά στην προοπτική συνάντησης Πούτιν - Τραμπ στην Βουδαπέστη

Θετική ήταν η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προοπτική συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, με μοναδικό όρο ότι η συνάντηση αυτή «θα προωθήσει την διαδικασία ειρήνευσης» στην Ουκρανία.

Σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ολοφ Γκιλ, επεσήμανε ότι «κάθε συνάντηση που προωθεί τη διαδικασία για την αποκατάσταση μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης είναι ευπρόσδεκτη».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνισε ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Ρώσου προέδρου και του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είναι παγωμένα, αλλά δεν υπάρχει ειδική απαγόρευση για τη μετακίνησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ζούμε στον πραγματικό κόσμο. Οι συναντήσεις δεν πραγματοποιούνται πάντα με τους όρους και το σχήμα που θέλουμε, αλλά, αν μας φέρνουν πιο κοντά σε μία δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία, τότε οφείλουμε να την υποδεχθούμε με θετικό τρόπο», είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Ένταλμα σύλληψης του Πούτιν από το ΔΠΔ

Ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου έχει εκδοθεί κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν για την παράνομη μεταφορά παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία.