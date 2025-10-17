Σε λίγες ώρες η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Στο τραπέζι οι Tomahawk

Απόψε Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 20.00 ώρα Ελλάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νέα πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ.

Προηγήθηκε χθες τηλεφώνημα μεταξύ του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, στο οποίο συμφωνήθηκε συνάντηση των δύο στη Βουδαπέστη εντός των επόμενων δύο εβδομάδων.

Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να προειδοποίησε τον Τραμπ ότι αν οι ΗΠΑ δώσουν πυραύλους Tomahawk στην Ουκρανία, η ειρηνευτική διαδικασία θα υπονομευθεί και θα επιδεινωθούν οι αμερικανο-ρωσικές σχέσεις.

Τις επόμενες ώρες, αναμένεται να υπάρξει και τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Πούτιν και του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Φωτό: Reuters

Μόσχα: «Οι Tomahawk δεν θα αλλάξουν την έκβαση του πολέμου»

Το Κρεμλίνο τονίζει ότι το τηλεφώνημα μεταξύ Πούτιν και Τραμπ διήρκεσε δυόμισι ώρες, είχε σαφώς ενημερωτικό χαρακτήρα, αλλά ήταν ειλικρινές και εμπιστευτικό. Οι Tomahawk, σημειώνει η ρωσική πλευρά, δεν θα αλλάξουν την έκβαση του πολέμου, κάτι που επιβεβαιώνουν και διεθνείς αναλυτές.

Ο Πούτιν συνεχάρη τον Τραμπ για την ειρήνη στη Γαζα και κατηγόρησε το Κίεβο ότι χτυπά πολιτικούς στόχους στη Ρωσία καθώς και ότι χρησιμοποιεί τρομοκρατικές μεθόδους επειδή χάνει τον πόλεμο.

REUTERS/Kevin Lamarque

«Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν ο πρώτος που ανέφερε τη Βουδαπέστη και ο πρόεδρός μας υποστήριξε αμέσως την ιδέα της διεξαγωγής μιας πιθανής συνόδου κορυφής σε αυτήν την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Συνολικά, θα έλεγα ότι η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ ήταν πολύ χρήσιμη και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή», τόνισε το Κρεμλίνο.

Σημειώνεται ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν συγκάλεσε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

Ακόμα, την κατασκευή υποθαλάσσιου τούνελ στον Βερίγγειο Πορθμό, το οποίο θα ενώνει τη Ρωσία με τις ΗΠΑ πρότεινε ο ειδικός σύμβουλος του Πούτιν, Κιρίλ Ντμιτρίεφ. Ενέπλεξε, μάλιστα, και τον Μασκ υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να μειώσει δραματικά το κόστος κατασκευής.

Ζελένσκι: «Μόλις ακούει για Tomahawks, η Ρωσία έχει τάσεις... διαλόγου»

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτηση που έκανε στο Truth Social, χαρακτήρισε «πολύ παραγωγική» τη συνομιλία του με τον Ρώσο πρόεδρο.

«Βλέπουμε ήδη ότι η Μόσχα βιάζεται να επαναλάβει τον διάλογο μόλις ακούει να μιλάμε για Tomahawks», σχολίασε με νόημα ο Ζελένσκι στο Χ, κατά την άφιξή του στην Ουάσινγκτον.

Φωτό: Reuters

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι συναντήθηκε με εκπροσώπους της αμερικανικής εταιρείας που κατασκευάζει Tomahawk και Patriot.

Ο Τραμπ πάντως εμφανίστηκε πολύ επιφυλακτικός αναφορικά με το ενδεχόμενο παράδοσης τέτοιων πυραύλων στο Κίεβο. «Δεν μπορούμε να μειώσουμε (τα αποθέματα) της χώρας μας», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε: «Τους έχουμε κι εμείς ανάγκη, οπότε δεν γνωρίζω τι μπορούμε να κάνουμε».

Την ίδια ώρα, εκατομμύρια διαδηλωτές αναμένεται να κατέβουν αύριο Σάββατο 18 Οκτωβρίου στους δρόμους σε όλη τη χώρα, κατά της πολιτικής του Τραμπ και για την υπεράσπιση της δημοκρατίας.