Η προειδοποίηση Πούτιν στον Τραμπ για τους πυραύλους Tomahawk πριν πει το «ναι» για συνάντηση

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Πέμπτη 16/10 ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αποτέλεσμα της δίωρης συνομιλίας ήταν η συμφωνία για έναρξη διαπραγματεύσεων σε υψηλό διπλωματικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα και με σκοπό να οριστικοποιηθεί η συνάντηση των δυο ηγετών που σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να έχει διευκρινιστεί, στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη.

«Ο Πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε στη συνέχεια σε μια συμφωνημένη τοποθεσία, τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε αν μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον "άδοξο" πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Αφιερώσαμε επίσης πολύ χρόνο συζητώντας για το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών όταν τελειώσει ο πόλεμος με την Ουκρανία» προσέθεσε.



Η προειδοποίηση Πούτιν στον Τραμπ

Σύμφωνα μάλιστα με ρωσικά δημοσιεύματα που επικαλούνται τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας καθώς το βλέμα είναι στραμμένο στην αυριανή επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Κατά τον Ουσακόφ, ο Πούτιν φέρεται να προειδοποίησε τον Τραμπ ότι η προμήθεια πυραύλων Cruise Tomahawk στην Ουκρανία θα έβλαπτε την ειρηνευτική διαδικασία αλλά και τις σχέσεις Ρωσίας-ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι πύραυλοι Tomahawk έχουν βεληνεκές 2.500 χλμ., γεγονός που θα έθετε τη Μόσχα σε κατάσταση συναγερμού.

Σύμφωνα πάντα με τον Ουσάκοφ, η Βουδαπέστη προτάθηκε ως τόπος συνάντησης από τον Τραμπ και ο Πούτιν συμφώνησε αμέσως.

Όσο για την παρουσία του Ρούμπιο, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου σημείωσε ότι θα έχει συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ αρχικά τηλεφωνικά και οι δύο χώρες θα προετοιμαστούν γρήγορα για μια σύνοδο κορυφής.