Τραμπ και Πούτιν θα μιλήσουν πριν την επίσκεψη Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Ο Πρόεδρος Τραμπ θα έχει τηλεφωνική συνομιλία σήμερα Πέμπτη με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν για να συζητήσουν τον πόλεμο με την Ουκρανία.

Η τηλεφωνική συνομιλία θα πραγματοποιηθεί μια ημέρα πριν ο Τραμπ φιλοξενήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ και ο Ζελένσκι θα συζητήσουν την πιθανότητα η Ουκρανία να λάβει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk.

Ο Λευκός Οίκος δεν επιβεβαιώνει ότι θα μιλήσουν οι δύο ηγέτες

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είπε στον Ζελένσκι ότι μπορεί να δώσει στον Πούτιν ένα νέο τελεσίγραφο δηλαδή: «είτε η Ρωσία θα διεξάγει σοβαρές ειρηνευτικές συνομιλίες είτε η Ουκρανία θα λάβει Tomahawk».