Μετά τη Γάζα, η Ουκρανία: Ο Τραμπ λέει στον Πούτιν - «Αν δεν σταματήσει δεν θα είναι για καλό του»

Μετά από μήνες διπλωματικών προσπαθειών, μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να επαναλάβει την επιτυχία που είχε το σχέδιό του για την επίτευξη ειρήνης στη Γάζα και στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας; Ο ίδιος, πάντως, στην ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο δήλωσε ότι οι ειρηνευτικές του προσπάθειες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη και ότι πλέον θέλει να πείσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. «Θα ήταν υπέροχο αν μπορούσαμε να συνάψουμε ειρηνευτική συμφωνία με το (Ιράν)», είπε συγκεκριμένα, σημειώνοντας: «Πρώτα, πρέπει να τακτοποιήσουμε τη Ρωσία. Ας επικεντρωθούμε πρώτα στη Ρωσία».

Δείτε τις δηλώσεις που έκανε για το θέμα στους δημοσιογράφους λίγο πριν προσγειωθεί με το Air Force One στο Τελ Αβίβ:

Μια πιθανή εκεχειρία για την Ουκρανία και τα επόμενα βήματα θα συζητηθούν πιθανότατα σε συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Τραμπ την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στην Ουάσιγκτον, όπως επιβεβαίωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.



Όπως γράφει η Sasha Vakulina για το euronews, ο Τραμπ προσπαθεί εδώ και μήνες να μεσολαβήσει για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά οι προσπάθειές του παραμένουν άκαρπες, καθώς το Κρεμλίνο απορρίπτει την ιδέα των άμεσων διαπραγματεύσεων με τον Ζελένσκι, ακόμη και με τη συμμετοχή του Τραμπ ως μεσολαβητή.



«Ακόμη και η Χαμάς δείχνει διαπραγματευτική ικανότητα, αλλά όχι ο Πούτιν», δήλωσε ο Ζελένσκι.



Οι αξιωματούχοι της Μόσχας έχουν επανειλημμένως αρνηθεί να συμμετάσχουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις με την ουκρανική ηγεσία.



Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα έχουν δώσει νέες ελπίδες στο Κίεβο. «Όταν επιτυγχάνεται ειρήνη σε ένα μέρος του κόσμου, αυτό φέρνει περισσότερη ελπίδα για ειρήνη σε άλλες περιοχές όπου η ζωή εξακολουθεί να απειλείται», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε ανάρτησή του στο X.

«Οι όμηροι έχουν απελευθερωθεί και ο πόλεμος στη Γάζα πλησιάζει στο τέλος του. Πρόκειται πραγματικά για ένα εξαιρετικό γεγονός. Εργαζόμαστε ώστε να έρθει η μέρα της ειρήνης και για την Ουκρανία», έγραψε ο Ζελένσκι, συγχαίροντας τον Τραμπ για την «ηγεσία και την αποφασιστικότητά» του, που «έφεραν αποτελέσματα».



«Η ρωσική επιθετικότητα παραμένει η τελευταία πηγή αποσταθεροποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο και, αν επιτεύχθηκε εκεχειρία και ειρήνη για τη Μέση Ανατολή, η ηγεσία και η αποφασιστικότητα των παγκόσμιων παραγόντων μπορούν σίγουρα να λειτουργήσουν και για εμάς, στην Ουκρανία, στην Ευρώπη. Και αυτό μπορεί να γίνει».

When peace is achieved for one part of the world, it brings more hope for peace in other regions where life is still under threat. In Ukraine, we welcome all the efforts that have led to today’s outcome for the Middle East. The hostages have been freed, and the war in Gaza is… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 13, 2025

Δείτε συνέντευξη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο FOX NEWS μετά την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης στη Μέση Ανατολή:

Κοινός παρονομαστής στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Αυτό που έχουν κοινό οι δύο ειρηνευτικές διαδικασίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δεν είναι μόνο η ηγεσία και η πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον, αλλά και ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ.

Σε ομιλία του στην ισραηλινή Κνεσέτ, ο Τραμπ εξήρε τον Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος έχει επίσης προσπαθήσει να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Μόσχα και έχει συναντήσει τον Πούτιν πολλές φορές.



Ο Τραμπ διηγήθηκε μια ιστορία για το πώς του τηλεφώνησε μισή ώρα μετά την έναρξη μιας από τις συναντήσεις του με τον Ρώσο πρόεδρο, περιμένοντας ότι θα είχε τελειώσει. Ωστόσο, του είπαν ότι η συνάντηση ήταν ακόμα σε εξέλιξη.

«Σε πέντε ώρες, βγήκε. Του είπα: «Τι στο καλό συζητούσατε για πέντε ώρες;» Και μου απάντησε: «Απλά πολλά ενδιαφέροντα πράγματα».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι εκείνη την εποχή ο Γουίτκοφ «δεν είχε ιδέα για τη Ρωσία, δεν ήξερε και πολλά για τον Πούτιν, δεν ήξερε και πολλά για την πολιτική», αλλά είχε «αυτή την ιδιότητα» που έψαχνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ένας άλλος πιθανός κοινός παρονομαστής στην προσέγγιση του Τραμπ για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και τις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας είναι η έννοια της «ειρήνης μέσω της δύναμης», για την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε επανειλημμένως στην ομιλία του στην Κνεσέτ.

Η συνάντηση, η πέμπτη κατά σειρά μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι από την επανεκλογή του Αμερικανού προέδρου τον Ιανουάριο, έρχεται μετά από δύο τηλεφωνικές συνομιλίες που είχαν οι ηγέτες τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την αεροπορική άμυνα και τις δυνατότητες μακράς εμβέλειας της Ουκρανίας εν μέσω της επίθεσης της Ρωσίας κατά των ενεργειακών υποδομών της χώρας.



Ωστόσο, οι συνομιλίες «δεν ήταν αρκετές» για να συζητηθούν όλα τα βασικά θέματα, δήλωσε ο Ζελένσκι.



Αξίζει να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προμηθεύσει την Ουκρανία με Tomahawks, πυραύλους μακράς εμβέλειας ικανούς να χτυπήσουν στόχους σε απόσταση 1.600 έως 2.500 χιλιομέτρων.



Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι «το θέμα των Tomahawks προκαλεί εξαιρετική ανησυχία» στη Μόσχα. «Αυτή είναι πραγματικά μια πολύ κρίσιμη στιγμή, δεδομένου ότι η ένταση κλιμακώνεται από όλες τις πλευρές», δήλωσε χαρακτηριστικά.