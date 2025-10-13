Ζελένσκι: «Ελπίδα για την ειρήνη στην Ουκρανία το τέλος του πολέμου στη Γάζα»

Η ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή, που οδήγησε στην απελευθέρωση των ομήρων και στο τέλος του πολέμου στη Γάζα, σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για την παγκόσμια σταθερότητα.

Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί μόνο ανάσα για τους λαούς της περιοχής, αλλά και πηγή αισιοδοξίας για άλλα μέτωπα όπου μαίνεται ο πόλεμος.



Στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε τις εξελίξεις, συνδέοντας το παράδειγμα της Μέσης Ανατολής με τη δική του χώρα, που συνεχίζει να βιώνει τη ρωσική εισβολή.



Με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η παγκόσμια ενότητα και η αποφασιστικότητα που έφεραν ειρήνη στη Μέση Ανατολή μπορούν να λειτουργήσουν και για την Ουκρανία, εκφράζοντας την ελπίδα πως η διεθνής κοινότητα θα επιδείξει την ίδια ισχυρή βούληση για τον τερματισμό της ρωσικής επιθετικότητας.



Στο μεταξύ, όπως αναφέρουν οι Financial Times, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει την Παρασκευή (17/10) τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι δύο άνδρες θα έχουν γεύμα εργασίας.

Τραμπ και Ζελένσκι συνομίλησαν και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου (11-12/10) καθώς ο Ζελένσκι πιέζει να του δοθούν περισσότερα αμερικανικά όπλα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις.

‼️Zelensky and Trump are likely to meet at the White House on Friday.



Financial Times journalist Christopher Miller reported the news, citing three sources. Information about the planned meeting also appeared in Axios. pic.twitter.com/61otnIuPhi — NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2025

Η ανάρτηση Ζελένσκι



«Όταν επιτυγχάνεται η ειρήνη σε ένα μέρος του κόσμου, φέρνει περισσότερη ελπίδα για ειρήνη και σε άλλες περιοχές όπου η ζωή εξακολουθεί να απειλείται.

Στην Ουκρανία, καλωσορίζουμε όλες τις προσπάθειες που οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα για τη Μέση Ανατολή. Οι όμηροι έχουν απελευθερωθεί και ο πόλεμος στη Γάζα φτάνει στο τέλος του. Αυτό είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό γεγονός.

Η ηγεσία και η αποφασιστικότητα του Προέδρου Τραμπ απέδωσαν, και είναι σημαντικό που ήρθε όλη η απαραίτητη βοήθεια από χώρες και από πολλούς ανθρώπους που έχουν πραγματική επιρροή.



Εργαζόμαστε ώστε να έρθει και για την Ουκρανία η ημέρα της ειρήνης. Η ρωσική επιθετικότητα παραμένει η τελευταία παγκόσμια πηγή αποσταθεροποίησης, και αν μια κατάπαυση του πυρός και ειρήνη έχουν επιτευχθεί για τη Μέση Ανατολή, τότε η ηγεσία και η αποφασιστικότητα των παγκόσμιων παραγόντων μπορούν σίγουρα να λειτουργήσουν και για εμάς - στην Ουκρανία, στην Ευρώπη.

Και μπορεί να γίνει.



Η τρομοκρατία πάντα χάνει όταν η παγκόσμια ενότητα είναι αρκετά ισχυρή. Ευχαριστώ όλους όσοι συμβάλλουν στην ειρήνη!».