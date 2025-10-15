Τραμπ: Είμαι απογοητευμένος από την Ισπανία την Κίνα και τη Ρωσία - Η ανοιχτή στήριξη στον Μιλέι

Την απογοήτευσή του για τον Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε για ακόμη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας την Τρίτη 14/10 σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ερωτώμενος για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η πεποίθησή του είναι πως ο Ρώσος ομόλογός του «δεν επιθυμεί τον τερματισμό του».

«Κοιτάξτε, είμαι πολύ απογοητευμένος επειδή ο Βλαντίμιρ κι εγώ είχαμε μια πολύ καλή σχέση, πιθανώς εξακολουθούμε να έχουμε», δήλωσε ο Τραμπ. «Πρέπει πραγματικά να διευθετήσει αυτόν τον πόλεμο. Και, ξέρετε, σχηματίζονται μεγάλες ουρές (καταναλωτών) που περιμένουν βενζίνη στη Ρωσία αυτήν την περίοδο… Και ξαφνικά η οικονομία του θα καταρρεύσει», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Δυσαρέσκεια και για Ισπανία, Κίνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε παράλληλα και την έντονη δυσαρέσκειά του για την Ισπανία επειδή αρνήθηκε να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 5%, απόφαση που χαρακτήρισε «ασέβεια» προς τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ απείλησε επίσης τη Μαδρίτη με ενδεχόμενη επιβολή εμπορικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων δασμών, εν είδει αντιποίνων.

«Είμαι πολύ δυσαρεστημένος με την Ισπανία. Είναι η μόνη χώρα που δεν αύξησε το νούμερό τους στο 5% … οπότε δεν είμαι ευχαριστημένος με την Ισπανία», είπε σε δημοσιογράφους.

Παράλληλα, ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά τις σινοαμερικανικές σχέσεις. «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την Κίνα. Κοιτάξτε, με τον πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ) έχω εξαιρετική σχέση, η οποία ορισμένες φορές δοκιμάζεται επειδή η Κίνα αρέσκεται στην εκμετάλλευση άλλων και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί εμάς», είπε.

«Ο Μιλέι θα κερδίσει ξανά τις εκλογές»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον Αργεντίνο πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι στον Λευκό Οίκο για διμερή συνάντηση.

Εκφράζοντας την υποστήριξή του στην Αργεντινή, ο Τραμπ σχολίασε ότι «συνδέεται κατά κάποιον τρόπο» με το αποτέλεσμα των προσεχών βουλευτικών εκλογών, οι οποίες θα είναι καθοριστικές για τη συνέχιση της θητείας του συμμάχου του, προέδρου Χαβιέρ Μιλέι.

«Η υποστήριξή μας συνδέεται κατά κάποιον τρόπο με αυτόν που θα κερδίσει τις εκλογές», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαιώνοντας ότι σε περίπτωση «σοσιαλιστικής» νίκης, «θα σκεφτούμε πολύ διαφορετικά την επένδυση που κάνουμε».

«Εάν αυτός (ο Μιλέι) χάσει τις εκλογές, οι ΗΠΑ δεν θα είναι γενναιόδωρες με την Αργεντινή», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ επέκρινε επίσης τον αντίπαλο του Μιλέι ως μέρος του «ακραίου αριστερού» κινήματος, το οποίο κατηγορεί για την οικονομική κρίση της χώρας.