Η Ζαχάροβα στηρίζει Τραμπ για το εξώφυλλο του Time: Μόνο άρρωστοι άνθρωποι θα επέλεγαν τη φωτογραφία

Στήριξη στον Ντόναλντ Τραμπ έδειξε η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα μετά το εξώφυλλο της Τρίτης 14/10 του Time.

Η Μαρία Ζαχάροβα επέκρινε με σφοδρότητα το περιοδικό Time με ανάρτηση στο Telegram, υπερασπίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτηρίζοντας όσους επέλεξαν τη φωτογραφία για εξώφυλλο «άρρωστους, εμμονικούς με κακία και μίσος». Η ανάρτηση της Ζαχάροβα έρχεται ως συνέχεια των επικρίσεων που διατυπώθηκαν και από τον ίδιο τον Τραμπ, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τη φωτογραφία «την χειρότερη φωτογραφία εξωφύλλου όλων των εποχών».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρία Ζαχάροβα

«Το περιοδικό τοποθέτησε μια φωτογραφία του Προέδρου Τραμπ στο εξώφυλλό του.

Είναι εκπληκτικό: μια φωτογραφία αποκαλύπτει πολύ περισσότερα για εκείνους που την επέλεξαν παρά για το άτομο που απεικονίζεται σε αυτήν. Μόνο άρρωστοι άνθρωποι, άνθρωποι που έχουν εμμονή με κακία και μίσος - ίσως ακόμη και διεστραμμένοι - θα μπορούσαν να είχαν επιλέξει μια τέτοια φωτογραφία.

Δεν πρόκειται για τον φωτογράφο, αλλά για εκείνους που την επέλεξαν.

Και δεδομένων των κολακευτικών φωτογραφιών του Μπάιντεν που χρησιμοποίησε το ίδιο έντυπο στο εξώφυλλο, παρά τη σωματική του αδυναμία, η ιστορία είναι απλώς αυτοενοχοποιητική για το Time.»