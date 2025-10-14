Ο Τραμπ «τα βάζει» με το TIME: «Γιατί εξαφανίσατε τα μαλλιά μου; Και αυτή η κορώνα είναι πολύ μικρή»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε το περιοδικό TIME, χαρακτηρίζοντας τη φωτογραφία του εξωφύλλου που συνόδευε ένα άρθρο για τη συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή ως «τη χειρότερη όλων των εποχών».



«Το περιοδικό TIME έγραψε ένα σχετικά καλό άρθρο για μένα, αλλά η φωτογραφία είναι ίσως η χειρότερη όλων των εποχών», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου. «Έκαναν τα μαλλιά μου να «εξαφανιστούν» και μετά έβαλαν κάτι που έμοιαζε με πλωτή κορώνα πάνω από το κεφάλι μου, αλλά ήταν εξαιρετικά μικρή. Πραγματικά παράξενο!» Συνέχισε, μάλιστα, λέγοντας πως είναι «μια πολύ κακή φωτογραφία που αξίζει να επισημανθεί».

Όπως γράφει το Politico, το εξώφυλλο του TIME με τίτλο «Ο θρίαμβός του», παρουσιάζει μια φωτογραφία του Τραμπ, με τον ίδιο να κοιτάζει προς τα πάνω, φωτισμένος από το έντονο φως του ήλιου.

TIME/X

Το τεύχος σηματοδοτεί την αναγνώριση από το περιοδικό αυτού που αποκάλεσε «ένα χαρακτηριστικό επίτευγμα της δεύτερης θητείας του Τραμπ» και «στρατηγική καμπή» για τη Μέση Ανατολή: την πρώτη φάση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία οδήγησε στην απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα και στην αποφυλάκιση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ.



Οι δηλώσεις του Τραμπ ήρθαν λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση των επισκέψεών του στο Τελ Αβίβ, την Ιερουσαλήμ και το Σαρμ Ελ Σέιχ, όπου επέβλεψε την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα - ένα σχέδιο που ο ίδιος προσωπικά υποστήριξε και το οποίο έθεσε επισήμως τέλος σε δύο χρόνια συγκρούσεων μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, που πυροδότησε τον πόλεμο στην περιοχή.



Ο πρόεδρος, ο οποίος έχει δεχτεί τόσο κριτική όσο και επαίνους για την προσέγγισή του στη διπλωματία της Μέσης Ανατολής, έχει μια μακρά και περίπλοκη ιστορία με το περιοδικό TIME. Το περιοδικό τον έχει συχνά παρουσιάσει στο εξώφυλλό του, μερικές φορές με τρόπο μη κολακευτικό, αλλά τον έχει επίσης ανακηρύξει δύο φορές «Πρόσωπο της Χρονιάς».