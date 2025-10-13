Τραμπ από τη Σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο: Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι μπροστά στα μάτια σας

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην αιγυπτιακή πόλη Σαρμ ελ Σέιχ, όπου θα συμπροεδρεύσει, μαζί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι, στη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα.

Λίγο πριν τις 17:30, το προεδρικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στην παραθεριστική πόλη σηματοδοτώντας την έναρξη των κρίσιμων συνομιλιών. Στόχος της συνόδου κορυφής είναι «να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή ώστε να εγκαινιαστεί μια νέα εποχή περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», σύμφωνα με την αιγυπτιακή προεδρία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα επιδιώξει να προωθήσει την ειρήνη, με αρκετά κρίσιμα στοιχεία -συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο θα κυβερνάται η Γάζα όταν τελειώσουν οι μάχες και της τελικής μοίρας της Χαμάς- να παραμένουν ανεπιβεβαίωτα. Παρόλα αυτά, ο Τραμπ εκμεταλλεύεται τις τρέχουσες επιτυχίες του, λέγοντας στους δημοσιογράφους την Κυριακή ότι «ο πόλεμος τελείωσε».

Τραμπ: Η ειρήνη είναι μπροστά στα μάτια σας

Κατά τη διάρκεια των πρώτων δηλώσεων που πραγματοποίησε ο πρόεδρος Τραμπ στην Αίγυπτο στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο τόνισε ότι «η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι μπροστά στα μάτια σας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τον Αιγύπτιο ομόλογό του «ισχυρό ηγέτη», προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «με τον Σίσι από την αρχή μέχρι το τέλος». «Έπαιξε έναν πολύ σημαντικό ρόλο, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα», τόνισε αναφερόμενος στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου.

Όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν πότε θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες για την εφαρμογή του δεύτερου μέρους του ειρηνευτικού του σχεδίου, ο Τραμπ απάντησε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει «κατά την άποψή μας». «Οι φάσεις είναι λίγο αναμεμειγμένες μεταξύ τους», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις σορούς των ομήρων που βρίσκονται στον παλαιστινιακό θύλακα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε «Πηγαίνουν και ψάχνουν για πτώματα. Είναι μια αρκετά φρικτή δουλειά. Ξέρουν πού είναι και γνωρίζουν τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται. Υποθέτω ότι πέντε ή έξι έχουν ήδη βρεθεί».



Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι / Reuters

Ποιοι θα δώσουν το παρών στο Σαρμ Ελ Σεΐχ

Στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν πάνω από 20 ηγέτες απ' όλο τον κόσμο που εργάστηκαν όλους αυτούς τους μήνες ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλά και στην απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν

Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ

Ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες

Ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου: Ahmed Aboul Gheit

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Αμπντουλάχ Β'

Ο Πρωθυπουργός του Κουβέιτ, Ahmad Al Abdullah Al Sabah

Ο βασιλιάς του Μπαχρέιν Hamad bin Isa Al Khalifa

Ο Πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο

Ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ

Ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Αρμενίας: Νικόλ Πασινιάν

Ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν

Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ

Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ

Ο Πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Jonas Gahr Store

Ο Πρωθυπουργός του Ιράκ, Μοχάμεντ Σία αλ-Σουδάνι

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γ¨αζα στην Αίγυπτο με τον Σεΐχη του Κατάρ και τον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας / Reuters

Ποιοι θα απουσιάζουν

Το Ισραήλ δεν θα στείλει εκπρόσωπο στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη, δήλωσε την Κυριακή εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Παράλληλα, από την πλευρά της, η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου δήλωσε ότι κανένας εκπρόσωπός της «δεν θα εμπλακεί», προσθέτοντας ότι η οργάνωση «ενήργησε κυρίως μέσω... μεσολαβητών από το Κατάρ και την Αίγυπτο» κατά τη διάρκεια προηγούμενων συνομιλιών για τη Γάζα.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Αίγυπτος είχε προσκαλέσει το Ιράν να παραστεί στη σύνοδο κορυφής, αλλά τη Δευτέρα η χώρα επιβεβαίωσε ότι ούτε ο πρόεδρός της Μασούντ Πεζεσκιάν ούτε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα συμμετάσχουν.