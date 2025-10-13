«Ήταν πάντα εκεί για μένα»: Ο Τραμπ εγκωμιάζει Ερντογάν και τουρκικό στρατό - Η ατάκα για ΝΑΤΟ

«Έσταξε μέλι» για τον Ταγίπ Ερντογάν, ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη σύνοδο κορυφής το βράδυ της Δευτέρας (13/10) για την κατοχύρωση της ειρήνης μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ.

Λίγα μόλις λεπτά, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε σε ένα πράσινο ντοσιέ το σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε για την εκεχειρία, σημείωσε πως ο Τούρκος ομόλογός του, έχει ένα από τους πιο ισχυρούς στρατούς, πολύ περισσότερο από ότι νομίζουν κάποιοι. Παράλληλα, τον χαρακτήρισε πολλάκις φίλο του ενώ δήλωσε πως πρόκειται για έναν σκληρό άνθρωπο που όταν το ΝΑΤΟ έχει πρόβλημα μαζί του τον καλεί εκείνος.

«Θέλω να μιλήσω για ένα άλλο άτομο που είναι φίλος μου εδώ και πολύ καιρό» είπε αρχικά ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι «δεν ξέρω γιατί, αλλά τείνω να συμπαθώ τους σκληρούς ανθρώπους περισσότερο από τους ήπιους, εύκολους. Ίσως είναι ένα ελάττωμα προσωπικότητας, δεν ξέρω».

Συνεχίζοντας, υποστήριξε «αλλά αυτός ο κύριος από ένα μέρος που ονομάζεται Τουρκία διοικεί έναν από τους πιο ισχυρούς στρατούς στον κόσμο. Στην πραγματικότητα, αυτός ο στρατός είναι ακόμη ισχυρότερος από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι. Αν κοιτάξετε μερικές πρόσφατες συγκρούσεις, ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή - και κέρδιζε επίσης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συμπλήρωσε «αλλά ακόμα και όταν κέρδιζε, δεν καυχιόταν, δεν ζητούσε καμία αναγνώριση. Θέλει απλώς να τον αφήνουν ήσυχο. Είναι πραγματικά ένας "σκληρός τύπος", αλλά είναι φίλος μου. Και όποτε τον χρειαζόμουν, ήταν πάντα εκεί για μένα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Ερντογάν. Όταν το ΝΑΤΟ έχει προβλήματα μαζί του, με καλούν. Μιλάω στον Ερντογάν και ποτέ δεν απογοητεύει. Είναι καταπληκτικός».