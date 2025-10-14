Το τελεσίγραφο Ερντογάν για Νετανιάχου για τη σύνοδο κορυφής - «Δεν προσγειωνόμαστε αν παρευρεθεί»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ακύρωσε το ταξίδι του στη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ ελ-Σέιχ όχι λόγω «της αργίας ή της πίεσης των υπερορθόδοξων», αλλά εξαιτίας της αντίρρησης του Τούρκου Προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Τούρκος πρόεδρος τηλεφώνησε στον Αιγύπτιο ομόλογό του Σίσι κατά τη διάρκεια της πτήσης, προειδοποιώντας ότι το αεροπλάνο του «δεν θα προσγειωνόταν αν παρευρισκόταν ο Νετανιάχου». Τούρκοι αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν επίσης στις ΗΠΑ ότι ήταν «θυμωμένοι που δεν έγινε συντονισμός μαζί τους».

Μετά από διαβουλεύσεις με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο Νετανιάχου αποσύρθηκε και το αεροπλάνο του Ερντογάν προσγειώθηκε.