«Κόψε το κάπνισμα» - Καρότο και μαστίγιο από τον Ερντογάν στην Μελόνι

Στο Σαρμ Ελ Σεΐχ βρέθηκαν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής για την ιστορική συμφωνία για τη Γάζα.

Οι δυο ηγέτες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν λίγο πριν ξεκινήσει η Σύνοδος με τον Τούρκο πρόεδρο να κάνει κομπλιμέντα στην Ιταλίδα ομόλογό του. Ωστόσο της επέστησε την προσοχή για την υγεία της προκαλώντας της γέλιο αλλά και ιδιαίτερη αμηχανία.

Συγκεκριμένα ο Ερντογάν μόλις αντίκρισε τη Μελόνι γύρισε προς το μέρος της και είπε «Μια χαρά είσαι αλλά πρέπει να κόψεις το κάπνισμα». Αμέσως μόλις το άκουσε η Ιταλίδα πολιτικός έβαλε τα γέλια και είπε «Το ξέρω, το ξέρω αλλά δεν θέλω ακόμη». Μπροστά στο σκηνικό ήταν και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος γελώντας είπε «Είναι ακόμη δυνατό».

Στόχος της συνόδου κορυφής είναι «να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή ώστε να εγκαινιαστεί μια νέα εποχή περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», σύμφωνα με την αιγυπτιακή προεδρία.

