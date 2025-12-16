Viral ξανά η Μελόνι - Η απίστευτη αντίδρασή της όταν συνάντησε τον... δίμετρο πρόεδρο της Μοζαμβίκης

Η συνάντηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι με τον πρόεδρο της Μοζαμβίκης, Ντάνιελ Τσάπο, έγινε το επίκεντρο του διαδικτύου, όχι τόσο λόγω των πολιτικών συμφωνιών, αλλά για μια εντυπωσιακή… διαφορά ύψους!

Ο 48χρονος πρόεδρος της Μοζαμβίκης, με ύψος 2,04 μέτρα, στεκόταν δίπλα στην Μελόνι, η οποία έχει ύψος μόλις 1,58 μέτρα, γεγονός που προκάλεσε την έκπληξη της Ιταλίδας πρωθυπουργού και κάνοντας τους φωτογράφους να «τρέχουν» για να καταγράψουν τη στιγμή. Η «γιγαντιαία» διαφορά ύψους των δύο ηγετών έγινε γρήγορα viral στα social media, με πολλές χιουμοριστικές αντιδράσεις και memes να κατακλύζουν το διαδίκτυο.

Δύσκολη δουλειά για τους... φωτορεπόρτερ

Η έκφραση της έκπληξης που αποτυπώθηκε στο πρόσωπο της Μελόνι, όταν συνειδητοποίησε το ύψος του Τσάπο, έγινε αμέσως viral. Τα στιγμιότυπα της συνάντησης αναπαράχθηκαν μαζικά, συνοδευόμενα από σχόλια και αστεία, καθώς η διαφορά ύψους ανάμεσα στους δύο ηγέτες ήταν τόσο εντυπωσιακή που έκανε τη συνάντηση να θυμίζει… διαφήμιση για μπάσκετ!

Οι φωτορεπόρτερ δεν είχαν εύκολο έργο, αφού για να χωρέσουν και τους δύο στην ίδια φωτογραφία έπρεπε να σκύβουν ή να «πέφτουν» κυριολεκτικά στο έδαφος. Οι σκηνές αυτές έγιναν επίσης viral, με χρήστες των social media να τις σχολιάζουν γελώντας.

Ο «μπασκετικός» πρόεδρος της Μοζαμβίκης

Ο Ντάνιελ Τσάπο, γνωστός λάτρης του μπάσκετ, είναι συχνά στο επίκεντρο της προσοχής λόγω του εντυπωσιακού ύψους του. Το γεγονός ότι έχει ποζάρει δίπλα σε άλλους ηγέτες στο παρελθόν και έχει προκαλέσει σχόλια για το ύψος του, το καθιστά συχνά θέμα συζήτησης, όπως και αυτή τη φορά.

Ο Τσάπο ανέλαβε καθήκοντα ως πρόεδρος της Μοζαμβίκης το 2024, μετά την εκλογική του νίκη με σχεδόν 70% των ψήφων, αλλά και μετά από τις καταγγελίες για εκλογικές παρατυπίες και τα αιματηρά επεισόδια που ακολούθησαν, κοστίζοντας τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.

Η συνάντηση της Μελόνι με τον Τσάπο έδωσε μία ιδιαίτερη αίσθηση στη διεθνή σκηνή, όπου αντί για πολιτικά θέματα, οι χαριτωμένες φωτογραφίες και τα αστεία σχόλια απέσπασαν την προσοχή.