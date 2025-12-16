Δεν βλέπουν τον ήλιο στην Σουηδία - Ο πιο σκοτεινός Δεκέμβριος των τελευταίων 90 ετών

Στη Στοκχόλμη, η ηλιοφάνεια τις πρώτες 15 ημέρες του Δεκεμβρίου έχει περιοριστεί μόλις σε μισή ώρα, μια τάση που, αν συνεχιστεί, ενδέχεται να κάνει τον φετινό Δεκέμβριο τον πιο σκοτεινό από το 1934, σύμφωνα με μετεωρολόγους.

Η Σουηδία, όπως και άλλες σκανδιναβικές χώρες, βιώνει χειμώνες με σύντομες ημέρες και περιορισμένη ηλιοφάνεια λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Ωστόσο, φέτος, η Στοκχόλμη έχει γνωρίσει ιδιαίτερα σκοτεινές και συννεφιασμένες ημέρες, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Βίκτορ Μπέργκμαν από το Σουηδικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας και Υδρολογίας.

«Μέχρι σήμερα, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, καταγράφηκε μόνο μισή ώρα ηλιοφάνειας», δήλωσε ο Μπέργκμαν, εξηγώντας ότι ο ασταθής καιρός, με συστήματα χαμηλής πίεσης και ήπιες θερμοκρασίες, έχει φέρει συνεχή σύννεφα στον ουρανό, εμποδίζοντας την ηλιοφάνεια.

Αναλυτικά, τα στοιχεία της περιόδου 1991-2020 δείχνουν ότι η μέση διάρκεια ηλιοφάνειας τον Δεκέμβριο στη Στοκχόλμη είναι περίπου 33 ώρες. Παρόλα αυτά, ο ήλιος ενδέχεται να κάνει κάποια εμφάνιση τις επόμενες ημέρες, αν και η πρόγνωση είναι αβέβαιη.

Ο πιο σκοτεινός μήνας

Ο πιο σκοτεινός Δεκέμβριος στην ιστορία της Στοκχόλμης καταγράφηκε το 1934, όταν η ηλιοφάνεια εκτιμήθηκε σε «μηδέν ώρες», όπως ανέφερε ο Μπέργκμαν.

Σε άλλες περιοχές της Σουηδίας, η ηλιοφάνεια ήταν μεγαλύτερη, με την πόλη Καρλσκρόνα στα νοτιοανατολικά να καταγράφει έως τώρα 12 ώρες ηλιοφάνειας, τις περισσότερες σε όλη τη χώρα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει σημειωθεί χιονόπτωση στη Στοκχόλμη, γεγονός που συντελεί στη σκοτεινιά, καθώς το χιόνι αντανακλά το φως και φωτίζει το περιβάλλον. Οι προβλέψεις για τα Χριστούγεννα είναι απαισιόδοξες, με τους κατοίκους της Στοκχόλμης να βλέπουν τις ελπίδες τους για λευκά Χριστούγεννα να εξανεμίζονται.