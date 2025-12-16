Οι δορυφόροι Starlink του Έλον Μασκ απέφυγαν οριακά σύγκρουση με κινεζικούς

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα που επικαλείται το Euronews, οι δορυφόροι Starlink της SpaceX, βρίσκονταν μόλις 200 μέτρα μακριά από εννέα δορυφόρους που εκτοξεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα από την κινεζική εταιρεία CAS Space. Το περιστατικό έγινε γνωστό όταν ο Μάικλ Νίκολς, αντιπρόεδρος της μηχανικής του Starlink στη SpaceX, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διαστημικών εταιρειών.

«Όταν οι χειριστές δορυφόρων δεν μοιράζονται τις πληροφορίες για τους δορυφόρους τους, μπορεί να προκύψουν επικίνδυνες συγκρούσεις στο διάστημα», έγραψε ο Νίκολς στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, που ανήκει στον Έλον Μασκ.

«Όσο γνωρίζουμε, δεν πραγματοποιήθηκε κανένας συντονισμός ή αποφυγή σύγκρουσης με τους υπάρχοντες δορυφόρους στο διάστημα», πρόσθεσε.

Οι δορυφόροι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην καθημερινή ζωή, υποστηρίζοντας υπηρεσίες όπως το GPS για κινητά τηλέφωνα, την πρόβλεψη καιρού και τα χρηματοπιστωτικά συστήματα. Καθώς η τροχιά της Γης γεμίζει, τέτοια περιστατικά αναδεικνύουν την ανάγκη για καλύτερη διαχείριση των δορυφόρων.

Σύμφωνα με την Ομάδα Διαστημικής Βάσης των ΗΠΑ (Space Foundation), το 2023 καταγράφηκε ρεκόρ εκτοξεύσεων με περίπου 2.800 δορυφόρους, με τη SpaceX να κατέχει σημαντικό μερίδιο μέσω του προγράμματος Starlink.

Αναμένεται ότι ο αριθμός των δορυφόρων στην χαμηλή Γη (LEO) θα αυξηθεί κατά 190% την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ το 2024.

Η CAS Space αρνείται την ευθύνη

Η κινέζικη CAS Space, από την πλευρά της, απάντησε στον Νίκολς απορρίπτοντας την ευθύνη για το περιστατικό, ενώ ζήτησε καλύτερη συνεργασία.

Our team is currently in contact for more details. All CAS Space launches select their launch windows using the ground-based space awareness system to avoid collisions with known satellites/debris. This is a mandatory procedure. We will work on identifying the exact details and… https://t.co/eNajj5cJxh — CAS Space (@cas_space) December 13, 2025

«Όλοι οι εκτοξεύσεις της CAS Space επιλέγουν τα παράθυρα εκτόξευσης μέσω του συστήματος διαστημικής παρακολούθησης για να αποφευχθούν συγκρούσεις με γνωστούς δορυφόρους ή συντρίμμια. Αυτή η διαδικασία είναι υποχρεωτική», δήλωσε η CAS Space μέσω του X.

«Αν το περιστατικό επιβεβαιωθεί, συνέβη σχεδόν 48 ώρες μετά τη διαχωρισμό του φορτίου, όταν η εκτόξευση είχε ήδη ολοκληρωθεί. Η CAS Space θα συνεργαστεί με τους χειριστές δορυφόρων για να προχωρήσει. Αυτό απαιτεί την αποκατάσταση συνεργασιών μεταξύ των δύο οικοσυστημάτων του Νέου Διαστήματος», προσέθεσε η εταιρεία σε επόμενη ανάρτηση.

Η εκτόξευση του CAS Space Kinetica 1 μετέφερε «έξι κινεζικούς πολυ-λειτουργικούς δορυφόρους, έναν δορυφόρο παρατήρησης της Γης για τα ΗΑΕ, έναν επιστημονικό δορυφόρο για την Αίγυπτο και έναν εκπαιδευτικό δορυφόρο για το Νεπάλ», σύμφωνα με το China Daily.