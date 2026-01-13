Χωρίς ταξί Τρίτη και Τετάρτη - Επαναλαμβανόμενες απεργίες προαναγγέλλει η ΠΟΕΙΑΤΑ

Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρούν οι ιδιοκτήτες και οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα. Όσοι χρησιμοποιούν ταξί, καλούνται να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους με άλλα μέσα για το διήμερο που ξεκινά από σήμερα καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) έχει προκηρύξει 48ωρη επαναλαμβανόμενη απεργιακή κινητοποίηση στις 13 και 14 Ιανουαρίου (Τρίτη και Τετάρτη).

Όμως, η 48ωρη απεργία στα ταξί, επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα. Η ΠΟΕΙΑΤΑ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Δευτέρα (12/1), μετά το ΔΣ που πραγματοποιήθηκε, έκανε γνωστό ότι αποφασίστηκε 48ωρη πανελλαδική απεργία την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου με κατά τόπους κινητοποιήσεις και δράσεις. «Θα υπάρξουν επαναλαμβανόμενες απεργίες αν δεν υπάρξει επίλυση των θεμάτων μας», τονίζει η ΠΟΕΙΑΤΑ.

Το ΣΑΤΑ, σε πρόσφατη συνεδρίαση του, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την προκήρυξη 48ωρης επαναλαμβανόμενης απεργιακής κινητοποίησης, αρχής γενομένης από την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, με αφορμή την «ανάλγητη και αυθαίρετη και εμμονική επιβολή της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης στα ταξί, από 1/1/2026. Η κυβέρνηση επιλέγει για ακόμη μία φορά να νομοθετεί ερήμην της πραγματικότητας, μετατρέποντας τον κλάδο των ταξί σε πειραματικό πεδίο εφαρμογής πολιτικών βιτρίνας, χωρίς σχέδιο, χωρίς υποδομές και χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη» σημειώνει το συνδικάτο.

Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του, το ΣΑΤΑ αναφέρει: «Τα αμείλικτα δεδομένα που η κυβέρνηση αποκρύπτει: Η Ελλάδα είναι προτελευταία σε υποδομές φόρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη, όμως εμφανίζεται πρώτη στην Ευρώπη στην καθολική και υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στα ταξί από το 2026. Αυτό δεν είναι πράσινη μετάβαση. Είναι πολιτικός παραλογισμός. Το κόστος της κιλοβατώρας παραμένει ακριβό και ασταθές, καθιστώντας το λειτουργικό κόστος των ηλεκτρικών ταξί απρόβλεπτο και συχνά ασύμφορο για επαγγελματική χρήση 24/7. Το κόστος κτήσης ηλεκτρικού οχήματος είναι απαγορευτικό για τον μέσο αυτοκινητιστή ταξί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο ακρίβειας, υψηλών επιτοκίων, αυξημένων ασφαλιστικών και φορολογικών βαρών.

»Οι όποιες επιδοτήσεις ανακοινώνονται είναι περιορισμένες, προσωρινές, με όρους που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του επαγγέλματος. Απαιτούμε γενναίες, μόνιμες και θελκτικές επιδοτήσεις, με σαφές χρονοδιάγραμμα και εγγυημένη πρόσβαση για όλους τους επαγγελματίες. Το Σ.Α.Τ.Α. ξεκαθαρίζει: Δεν είμαστε αντίθετοι στην ηλεκτροκίνηση. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην υποχρεωτικότητα, στον αιφνιδιασμό και στην οικονομική εξόντωση του κλάδου. Η επιβολή της ηλεκτροκίνησης στα ταξί από 1/1/2026, οδηγεί σε μαζικό αποκλεισμό μικρών επαγγελματιών, ανοίγει τον δρόμο στη συγκέντρωση της αγοράς (καρτέλ) και εξυπηρετεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα σε βάρος του κλάδου».

Απαιτούμε, συνεχίζει η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ: «Άμεση απόσυρση της υποχρεωτικής εφαρμογής έστω και στο 'και πέντε' για το 2035. Ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο. Δημόσιο σχέδιο ανάπτυξης υποδομών φόρτισης ειδικά για ταξί Ουσιαστικές επιδοτήσεις με όρους που να επιτρέπουν την πραγματική μετάβαση. Η 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα είναι επαναλαμβανόμενη και θα κλιμακωθεί, εφόσον η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τον κλάδο. Το ταξί δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς. Η 'πράσινη μετάβαση' δεν μπορεί να γίνει με μαύρο μέλλον για τους εργαζόμενους».

«Τραβούν χειρόφρενο» και στη συμπρωτεύουσα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ΤΑΞΙ Θεσσαλονίκης ομόφωνα αποφάσισε να συμμετέχει στην 48ωρη πανελλαδική απεργία που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου μετά και την απόφαση της ΠΟΕΙΑΤΑ που πάρθηκε από τους αρχηγούς των παρατάξεων, τονίζεται σε ανακοίνωση του Σωματείου ΤΑΞΙ Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, καλούν σήμερα, στις 11:00 π.μ., όλους τους συναδέλφους τους να συγκεντρωθούν στην ΔΕΘ, στο περίπτερο 8, όπου θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση και θα παρθούν αποφάσεις για περαιτέρω κινητοποιήσεις.