Νέα εξέλιξη: Συνεχίζεται η απεργία στα ταξί Πέμπτη και Παρασκευή - «Είμαστε έτοιμοι για όλα»

Για δεύτερο 24ωρο συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη 14 Ιανουαρίου, η απεργία των ταξί σε Αττική και Θεσσαλονίκη, έπειτα από απόφαση που ελήφθη με πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΑ.



Βασικός λόγος της απεργίας είναι η έντονη αντίδραση του κλάδου στην υποχρεωτική μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Μάλιστα, όπως δήλωσε στο Action 24 ο αντιπρόεδρος του ΣΑΤΑ, Παναγιώτης Μαυρίκης, αποφασίστηκε η παράταση των απεργιακών κινητοποιήσεων Πέμπτη και Παρασκευή, 15 και 16 Ιανουαρίου, τονίζοντας ότι ο κλάδος είναι «έτοιμος για όλα».

Θα υπάρξει, είπε, μια παύση της απεργίας Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, ενώ από Τρίτη 20 Ιανουαρίου τα ταξί «τραβούν και πάλι χειρόφρενο». «Έπρεπε από την αρχή να είμαστε πιο αποφασισμένοι. Τώρα θα δείτε πολλά πράγματα από μας», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, οι οδηγοί έκαναν μηχανοκίνητη πορεία μέχρι το υπουργείο Μεταφορών, όπου και πραγματοποίησαν συγκέντρωση.

Στο υπουργείο Μεταφορών έφτασε η μηχανοκίνητη πορεία των οδηγών ταξί στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας - Ρεπορτάζ: Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/ecSjCo8PF3 — Flash.gr (@flashgrofficial) January 13, 2026

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδικάτου, τα βασικά αιτήματα της 48ωρης απεργίας είναι:

Ηλεκτροκίνηση: Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης έως το 2035, καθώς το κόστος κτήσης και οι υποδομές φόρτισης καθιστούν το μέτρο οικονομική εξόντωση.

Διαχωρισμός Ταξί – Ε.Ι.Χ.: Καθιέρωση ελάχιστης μίσθωσης 150€ (συν ΦΠΑ) για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό, ώστε να σταματήσει η υφαρπαγή του μεταφορικού έργου.

Πολυεθνικές εφαρμογές: Πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού από εταιρείες που λειτουργούν ανεξέλεγκτα και συχνά χωρίς φορολογική έδρα στην Ελλάδα.

Λεωφορειολωρίδες: Δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων από τα έμφορτα ταξί.

Φορολογικό: Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος που χαρακτηρίζεται «ληστρική επιδρομή».

Το ΣΑΤΑ προειδοποιεί πως «αν η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τα δίκαια αιτήματά μας, η απάντηση μας θα είναι σφοδρή, αγωνιστική και με μεγάλες εκπλήξεις».