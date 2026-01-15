Χωρίς ταξί η Αθήνα και σήμερα - Μέχρι πότε θα διαρκέσει η απεργία του ΣΑΤΑ

Για τρίτο 24ωρο, οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί θα κρατήσουν το χειρόφρενο σηκωμένο καθώς αποφασίστηκε η παράταση για (τουλάχιστον) ακόμη μια ημέρα της απεργίας τους σήμερα Πέμπτη 15 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τον ΣΑΤΑ, οι οδηγοί θα συγκεντρωθούν στις 10:00 το πρωί έξω από τα γραφεία επί της οδού Μάρνη απ' όπου και θα ξεκινήσουν με αυτοκινητοπομπή για να προσεγγίσουν το Μέγαρο Μαξίμου.

Μάλιστα, όπως δήλωσε στο Action 24 ο αντιπρόεδρος του ΣΑΤΑ, Παναγιώτης Μαυρίκης, αποφασίστηκε η παράταση των απεργιακών κινητοποιήσεων Πέμπτη και Παρασκευή, 15 και 16 Ιανουαρίου, τονίζοντας ότι ο κλάδος είναι «έτοιμος για όλα».

Θα υπάρξει, είπε, μια παύση της απεργίας Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, ενώ από Τρίτη 20 Ιανουαρίου τα ταξί «τραβούν και πάλι χειρόφρενο». «Έπρεπε από την αρχή να είμαστε πιο αποφασισμένοι. Τώρα θα δείτε πολλά πράγματα από μας», σημείωσε.

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδικάτου, τα βασικά αιτήματα της απεργίας είναι:

Ηλεκτροκίνηση: Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης έως το 2035, καθώς το κόστος κτήσης και οι υποδομές φόρτισης καθιστούν το μέτρο οικονομική εξόντωση.

Διαχωρισμός Ταξί – Ε.Ι.Χ.: Καθιέρωση ελάχιστης μίσθωσης 150€ (συν ΦΠΑ) για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό, ώστε να σταματήσει η υφαρπαγή του μεταφορικού έργου.

Πολυεθνικές εφαρμογές: Πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού από εταιρείες που λειτουργούν ανεξέλεγκτα και συχνά χωρίς φορολογική έδρα στην Ελλάδα.

Λεωφορειολωρίδες: Δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων από τα έμφορτα ταξί.

Φορολογικό: Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος που χαρακτηρίζεται «ληστρική επιδρομή».

Το ΣΑΤΑ προειδοποιεί πως «αν η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τα δίκαια αιτήματά μας, η απάντηση μας θα είναι σφοδρή, αγωνιστική και με μεγάλες εκπλήξεις».